새해 첫날 해고 한국GM 하청노동자 120명, 전원 일터로 돌아간다

▲올해 1월 1일 자로 집단해고되었던 한국GM 세종물류센터의 하청노동자들 120명이 점거농성 46일 만에 전원 일터에 돌아갈 수 있게 됐다. 노조는 오는 9일 17시, 세종물류센터에서 투쟁승리 보고대회를 열고 투쟁의 과정과 결과를 연대자들에게 공유할 방침이다. ⓒ GM부품물류지회투쟁승리 공동대책위원회 관련사진보기