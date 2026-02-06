[홍성] 국가유산청, 옹기장 방춘웅 국가무형유산 인정 예고

홍성군에서 첫 국가무형유산 보유자가 나올 것으로 보인다.
국가유산청은 지난 2일 홍성군 갈산면 방춘웅(方春雄, 1943년생) 씨를 국가무형유산 '옹기장(甕器匠)' 보유자로 인정 예고했다.
국가유산청에 따르면 방춘웅 씨는 증조부 때부터 옹기 제작을 생업으로 해오던 집안에서 태어나 어린 시절부터 자연스럽게 전통 옹기 제작 기법과 기능을 전수 받았다.
그러면서, 2008년부터는 충청남도 옹기장 보유자로서 갈산면에서 옹기점을 운영하면서 다양한 전승 활동을 해왔다.
특히, 1954년 옹기 제작에 입문한 이후 72년째 전통 옹기 제작 기술을 계승해 오며 지역 전통문화 보존에 크게 기여해왔다(관련기사: 76세 옹기장인 "전수받으려는 후대가 없다"
https://omn.kr/muqa).
뿐만 아니라 방춘웅 옹기장의 아들도 아버지와 함께 가업을 이어가고 있다.
홍성군에 따르면 인정 예고에 앞서 방춘웅 씨는 국가유산청의 보유자 인정 조사를 통과하면서 관내 유일한 국가무형유산 보유자가 될 것으로 기대되고 있다.
국가무형유산이란 형태로 남지 않은 전통 지식·기술·예능·관습 등으로, 여러 세대에 걸쳐 전승되며 공동체의 정체성·생활을 드러내는 무형의 문화유산을 말한다.
국가무형유산 보유자는 2024년 5월, '무형유산의 보전 및 활용에 관한 법률'에 따라, 인간문화재라는 명칭이 국가무형유산 보유자라는 명칭으로 변경됐다.
따라서, 보유자(또는 보유단체)는 해당 무형유산의 기능·예능을 '전형대로' 체득하고 실현할 수 있는 사람(또는 단체)을 말한다.
옹기장 인정 보유 예고에 홍성군 관계자는 기자와의 통화에서 "오랜 세월 전통 옹기 제작 기술을 지켜온 장인의 가치가 국가적으로 인정받은 것"이라면서 "국가유산청의 3단계 심사를 거친 옹기장 방춘웅 씨는 인정 예고 기간을 거쳐 상반기 중 보유자로 인정될 것으로 예상된다"고 말했다.
현재 홍성군에는 ▲지승제조 ▲결성농요 ▲홍성 댕댕이장 ▲홍성 수룡동 당제 ▲옹기장 ▲대장장 등 6개 종목이 충청남도 무형유산으로 지정되어 있다.
홍성군은 앞으로도 지역 무형유산의 체계적인 보존과 전승 기반을 강화하고, 전통문화가 지속적으로 계승될 수 있도록 행정적·제도적 지원을 아끼지 않을 계획이다.
한편, 국가유산청은 앞으로 30일 이상의 인정 예고 기간을 거쳐 각계의 의견을 수렴·검토한 뒤, 무형유산위원회의 심의를 통해 최종 인정 여부를 결정할 예정이다.