이 대통령 "TK·PK 경제권 연결할 남부내륙철도, 국토대전환의 시작"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6일 경남 거제시 견내량 인근에서 열린 남부내륙철도 착공식에서 기념사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"남부내륙철도는 단순히 선로 하나를 놓는 사업이 아닙니다. 수도권에 모든 것이 집중된 '일극 체제'에서 벗어나 사람과 지역을 잇고 기회를 연결하며 지역의 성장동력을 만들어내는 국토 대전환의 시작입니다."

이 대통령은 6일 오전 경남 거제시에서 열린 남부내륙철도 착공식에서 "참 오래 기다리셨다"면서 한 말이다. 수도권~거제를 2시간대 생활권으로 연결시킬 남부내륙철도는 향후 '5극 3특' 초광역권 성장, 특히 동남권(부산·울산·경남)과 대경권(대구·경북)의 지역 관광 활성화와 산업경쟁력 강화, 청년 일자리 확대 등을 뒷받침할 핵심 기반시설로 기대된다.이 대통령은 이날 기념사에서 "경북 김천에서 이곳 경남 거제까지 잇는 남부내륙철도는 1966년 김삼선(김천-삼포)이란 이름으로 기공식을 가졌지만 경제성 부족을 이유로 60년 동안 멈춰 있었는데 (지역이) 너무도 큰 피해를 감수해야 했다"고 짚었다.이어 "오늘은 한계에 달한 수도권 중심 성장에서 벗어나 지방주도성장의 포문을 열어젖힌 역사적인 날로 기억될 것"이라며 "남부내륙철도는 대구·경북과 부산·울산·경남의 경제권을 지리적으로 연결하고 심리적으로 이어주는 든든한 철도가 될 것"이라고 강조했다.구체적으론 "아름다운 남해안의 다도해와 내륙의 수려한 명산이 하나로 연결되며 남해안의 관광은 세계적 수준으로 도약하고 이는 곧 지역 상권 부활과 수많은 일자리 창출로 이어질 것"이라고 했다. 또한 진주와 사천의 우주항공 산업과 거제의 조선해양 산업에도 경쟁력을 더해주고 철도가 지나는 곳마다 들어설 산업단지에 청년들이 돌아오게 될 것이라고도 말했다.아울러 "정부는 오늘의 첫 삽이 대한민국 국토대전환의 새 길이 될 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다. 수도권에서 거리가 멀수록 더 두텁게, 더 과감하게 지원해서 남부권이 해양수도로 발돋움하는 '5극 3특 체제'로의 대전환을 반드시 이뤄내겠다"고 다짐했다.이 대통령은 마지막으로는 공사 과정 중 안전 수칙 준수를 현장 관계자들에게 당부했다. 이 대통령은 "무엇보다 가장 중요한 것은 여러분의 안전"이라며 "공사 과정 중 단 한 건의 안전사고도 발생하지 않도록 현장 안전 관리에 만전을 기해주길 바란다"고 말했다.한편, 남부내륙철도는 2031년 개통을 국비 7조 947억 원이 투입된다. 또한 어업·환경에 대한 영향을 최소화하기 위해 통영~거제 구간은 대한민국 최초로 해저터널로 건설될 예정이다.