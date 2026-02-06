두쫀쿠 대신 두쫀마, 반박자 느린 유행 체감법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"엄마, 두쫀쿠 들어봤어?"

"그게 뭔데?"

"두바이 쫀득 쿠키야. 요즘 엄청 유행이야. 사람들이 몇시간씩 기다려서 사먹는데."

'知則爲眞愛 愛則爲眞看 看則畜之而非徒畜也(지즉위진애 애즉위진간 간즉축지이비도축야)'

"알면 곧 참으로 사랑하게 되고, 사랑하면 참으로 보게 되고, 볼 줄 알게 되면 모으게 되니 그것은 한갓 모으는 것은 아니다."

둘째가 말한다. 둘째는 줄임말이나 MZ가 쓰는 말을 대뜸 물어볼 때가 있다. 그럴 때면 왠지 정답을 맞혀서 MZ세대를 잘 일고 있다고 인정받고 싶은 마음에 짱구를 굴려본다. 두쫀쿠? 줄임말 같은데 뭘까. 굴려봐야 알 수 없는 그들의 언어 세계를 맞출 턱이 없다.이 대화를 하고 나서 부터인가 두쫀쿠가 자꾸 귀에 들어온다. 지인의 아들이 아르바이트 매장에서 사장님이 근처 쿠키 가게에서 두쫀쿠를 지금 살 수 있으니 빨리 가보라는 말에 5천 원 넘는 두쫀쿠를 식구 수 대로 4개나 사왔더라는얘기, 하루 아르바이트 비의 반 가격인 쿠키를 먹는 것이 말이 되냐는 지인의 말에 웃어 넘겼지만 궁금하긴 했다.조선시대의 명문가 유한준의 말이 생각나는 건 왜일까.두쫀쿠 이름만 알게 된 것 뿐인데 벌써 사랑하게 된 건가. 점점 궁금해지니 먹고 싶어지는 이 마음은 뭔지. 유행에 그리 민감한 타입도 아닌데 어느덧 '두쫀쿠를 어디가면 살 수 있을까' 이런 생각을 하고 있는 것이다. 가게를 열자마자 없어진다니 먹어 볼 길이 없다.줄서기 열정은 없지만 호기심은 있는 사람의 유행을 대하는 자세가 있다. 첫번째 열기가 한꺼풀 꺾이기를 기다리는 것이다. 몇 년전 허니버터칩이 유행할 때도 그랬다. 한 개도 보이지 않던 허니버터칩이 시간이 지나자 언젠가부터 마트의 진열대에 보이기 시작했다.두번째는 대체품을 찾는 것이다. 이 방법은 가성비 면에서도 훌륭하고 심리적 충족감까지 들게 한다. 지난주 가족들끼리 저녁 식사를 하고 들어오던 길이었다. 남편은 두쫀쿠를 먹어보자고 했다. 아침이면 동이 난다는데 그 시간에 두쫀쿠가 있을 리 만무했다. 누군가 편의점 두쫀쿠도 가성비가 좋다는 말을 했다. 집에 가는 길에 몇군데 편의점에 들러보기로 했다.첫번째 편의점에 들어가니 두쫀쿠는 없고, 두쫀쿠와 비슷한 두바이 쫀득 마카롱이 하나 있었다. 그리고 또 다른 아류인 미니 케이크 한 개 있었다. 하나씩 남은 마카롱과 미니 케이크를 샀다. 두바이쫀득쿠키는 아니지만 마카롱과 케이크를 두 손에 쥐고 설레는 마음으로 집에 왔다.우리는 마카롱을 빵칼을 사용해서 정확하게 4등분 했다. 4명이 한 조각씩 먹으면서 '음, 두쫀쿠가 이것과 비슷하다는거지' 하는 말들을 주고 받았다. 음 그러니까... 피스타치오와 초콜릿의 조화인 거네. 두쫀쿠의 맛을 유추하기 시작했다.그리고 케이크를 먹을 차례다. 떠먹는 케이크라 한 스푼씩 떠 먹고 이번에도 감탄사를 내뱉는다. 두쫀쿠와 유사한 '두쫀마'와 '두쫀케'를 먹고 나니 호기심이 한 풀 꺾였다. 먹기 전에는 어떤 맛이길래 도대체 뭐길래 싶었는데 궁금증이 해결되고 나니 다시 기다릴 수 있게 되었다. 이렇게 유행에서 반 박자 느린 걸음으로 지갑도 지킬 수 있었고, 기다리는 수고도 덜 수 있었다.