'YS 아들' 김현철 "국힘 수구 변질, 아버지 사진 내리라"

▲국민의힘은 당대표 회의실에 전직 대통령(이승만·박정희·김영삼) 사진을 걸어 놓았다. ⓒ 유성호

고 김영삼 전 대통령(YS)의 아들인 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장이 "국민의힘은 수구 집단으로 변질됐다"라며 당에 걸려있는 김 전 대통령의 사진을 내리라고 요구했다.지난달 29일 극우 유튜버 고성국씨가 전두환·노태우씨 사진을 국민의힘 당사에 걸어야 한다고 주장해 논란이 일었으나, 장동혁 지도부가 뚜렷한 입장을 밝히지 않자 공개 비판한 것이다. 김 전 대통령의 손자이자 김 이사장의 아들인 김인규 서울시 정무비서관도 가세했다.당 지도부는 이런 공개 비판 이후에야 "김 전 대통령의 사진을 내리고 전두환 전 대통령의 사진을 당사에 거는 논의에 대해 한 번도 이야기한 적이 없다"라는 취지의 해명을 내놨지만, 당내에선 "지도부가 입장을 명확히 해야 한다"라는 비판이 이어지고 있다.김 이사장은 지난 5일 밤 자신의 페이스북에 "국힘에 전두환 사진 걸라는 극우 유튜버의 주문에 무응답으로 호응하는 장동혁 지도부"라며 "군사정권 후예라고 자처하는 국힘을 보면서 더 이상 그곳에 있어야 할 이유가 없는 김영삼 (전) 대통령의 사진을 당장 내려주기 바란다"라고 적었다.이어 "3당 합당을 통해서 보수를 참보수답게 대개혁하려던 YS 정신을 내다 버린 수구 집단으로 변질된 국힘에 그분의 사진이 걸려 있을 하등의 이유가 없다"라고 썼다.그러면서 "우리나라의 건국과 산업화 그리고 민주화를 상징하는 세 분의 대통령을 자랑스럽게 보유했던 보수 정당이 드디어 민주화를 버리고 망조로 가고 있다"라고 비판했다.현재 국회 안 국민의힘 대회의실에는 국민의힘의 전신 정당에서 배출한 이승만·박정희·김영삼 전 대통령의 사진이 걸려 있다.김 전 대통령의 손자이자 김 이사장의 아들인 김인규 서울특별시 정무비서관도 같은 날 자신의 페이스북에서 "최근 당 안팎에서 김영삼 (전) 대통령의 존영을 내리고 전두환의 존영을 걸어 재평가하자고 한다"라면서 "계엄을 옹호하고 '윤어게인'을 외치는 이들이 장악한 당에 보수의 미래는 없다. 여러분들의 뜻대로 YS의 존영을 내리라"라고 했다.김 비서관은 "그리고 그 자리에 당신들이 그토록 추종하는 전두환의 사진과 윤석열 (전) 대통령의 사진을 당당히 걸라"라며 "민주화의 유산을 부정하고 독재의 향수에 젖어 있는 당신들에게 더 이상 '보수'라는 이름은 사치"라고 일갈했다.당 지도부는 이런 공개 비판 이후에야 해명을 내놨다. 최수진 원내수석대변인은 6일 오전 국회에서 원내대책회의를 마친 뒤 취재진과 만나 "김 전 대통령의 사진을 내리고 전 전 대통령의 사진을 당사에 거는 논의에 대해 지도부는 단 한 번도 이야기한 적 없다"고 밝혔다.그는 "지도부는 아직 공식적으로 입장 낸 것이 없다"라면서도 "(고성국씨가) 유튜브에서 떠드는 이야기이고, 저희가 그것을 수용할 이유가 없다. 유튜브에서 얘기하는 사람들에 대해 일일이 대응하는 게 무슨 의미가 있나?"라고 히명했다.당내 소장파로 분류되는 김용태 의원은 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 "당 지도부가 여기(고씨 주장)에 대해서 입장을 명확히 해야 되는 거 아닌가 생각이 든다"라며 "어처구니가 없는 말이잖나"라는 의견을 냈다.당 밖에서도 비판이 이어지고 있다. 조국 조국혁신당 대표는 페이스북에 김 이사장의 게시글 내용을 공유하며 "국민의힘을 지지했던 건강한 보수층, 다수의 국민도 같은 생각일 것"이라고 힘을 실었다.이어 "민주주의를 위해 평생을 투쟁하고 '하나회 척결'로 군부 독재의 뿌리를 뽑았던 김영삼의 정신이, 어찌 '전두환의 후예'를 자처하고 '독재 회귀'를 꿈꾸는 이들과 한 공간에 머물 수 있겠는가?"라며 "전두환의 후예, 윤어게인을 자처하는 내란 극우 정당의 사무실에는 전두환과 윤석열의 사진이 어울린다"라고 썼다.그러면서 전두환, 윤석열, 전한길, 전광훈 등의 광기가 뒤섞인 '극우 잡탕 정당'으로 전락한 국민의힘의 정체성에 맞는 사진을 투명하게 내걸기를 바란다"라며 "이제 위선의 가면을 벗고 김영삼 전 대통령의 이름을 놓아주라. 그것이 당신들이 할 수 있는 최소한의 양심"이라고 지적했다.한동훈 전 당 대표도 페이스북에서 김현철 이사장의 게시글을 공유했다. 그는 제명 전날이었던 지난 1월 29일에도 김 전 대통령을 다룬 다큐멘터리 영화를 관람한 뒤, "닭의 목을 비틀어도 새벽은 온다"라던 김 전 대통령의 말을 인용하며 "꺾이지 않는 마음으로 국민 곁으로 계속 가겠다"라고 말했다.한편 김 이사장은 장동혁 지도부의 한 전 대표 제명 결정을 두고 "김영삼의 후예가 아닌 전두환의 후예로 자처했다"며 "윤석열이 이준석을 내쫓아 망하더니 장동혁은 한동훈을 내쳐 망하려고 하네"라고 비판하기도 했다.