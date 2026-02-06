시민평화포럼 "DMZ법, 정전협정 위반 아냐"

▲DMZ 상공 가르는 독수리북한이 한국 무인기 침투를 주장하고 있는 가운데 1월 11일 경기도 파주시 접경지역에서 바라본 비무장지대(DMZ) 상공에서 독수리가 남북을 가르며 비행하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기