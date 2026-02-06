전남 국회의원 전직 보좌관, 1억 뇌물 수수 혐의 무죄

큰사진보기 ▲광주지방법원 ⓒ 안현주 관련사진보기

국가보조금 사업자 선정 편의 제공을 대가로 1억 원의 뇌물을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 전직 국회의원 보좌관이 1심 재판에서 무죄를 선고받았다.광주지방법원 형사 11부(재판장 김송현)는 6일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물) 혐의로 기소된 전직 보좌관 A씨에 무죄를 선고했다.재판부는 뇌물 공여 혐의로 함께 기소된 사업가 B씨에게도 무죄를 선고했다.재판부는 이 사건 관련자 진술과 수수 경위 등을 고려하면 해당 금전을 뇌물로 단정하기 어렵다고 판단했다.또한 재판부는 사업가 B씨와 관련된 인물들이 과거 나눈 대화로 미뤄 볼 때 뇌물을 건넸다고 주장한 B씨가 수사기관에 허위 진술을 했을 가능성도 있다고 판단했다.그러면서 재판부는 "이 사건 범행은 범죄의 증명이 이뤄지지 않는 경우에 해당한다"고 밝혔다.A씨는 전남에 지역구를 둔 민주당 국회의원 보좌관으로 근무하던 2019년 농촌진흥청 보조금 사업자 선정 청탁을 대가로 지역구 소재 사업체 운영자로부터 현금 1억 원을 받은 혐의로 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.반면 A씨는 수사를 받는 동안은 물론 재판 진행 과정에서 줄곧 "뇌물 사건이 아니다. 지인에게 돈을 빌린 게 전부고, 그 돈도 앞서 모두 갚았다"고 주장해 왔다.