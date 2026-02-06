AD

겨울 한파가 몰아치던 날 인사동에서 있었던 전시회에 갔다. 광주시립미술관 분점이었고, 사십여 명 작가의 크고 작은 작품들이 진열되어 있었다. 가운데 자리한 여덟 폭 병풍을 비롯해 조각 작품까지 다양했다. 한 바퀴 둘러보고 다시 돌아보는데 마지막 부분에서 익숙한 풍경의 그림이 보였다. 이미 작고한 손장섭 화가의 <겨울 항구>라는 그림이었다. 액자도 없는 5호 정도의 크기였는데 천오백만 원의 그림값이 매겨져 있었다.익숙한 둥근 섬 완도 주도를 배경으로 수많은 푸른빛 배가 부둣가에 정박해 있었다. 주도 왼쪽으로는 신지대교가 가로놓여 있었고, 오른쪽 귀퉁이에는 신지도 끄트머리 강독 마을이 보였다. 2010년도 작품이면 신지대교가 놓인 지 얼마 되지 않은 때다. 작가는 완도에 다녀갔을까, 완도가 고향일까. 머릿속으로 수많은 생각들이 오갔다.그 자리에서 검색해 알아낸 손장섭 작가는 고금면 회룡리에서 태어났고 홍익대 미대를 중퇴한 민중미술 1세대 작가였다. 종이 위 유화물감이 두텁게 덧칠된 그림 앞에서 오래 머물렀다. 아련한 은회색의 작가 손창섭의 <겨울 항구>. 완도가 그려진 그림이라니. 전혀 예상하지 않은 곳에서 맞닥뜨린 고향이었다.내 작품에서도 완도는 빠뜨릴 수 없는 주제이며 소재다. 거의 모든 작품에서 완도 신지도에서의 생활이며 냄새 그리고 맛까지 망라되어 있다. 내 소설을 읽은 지인들이 작가가 되려면 그렇게 좋은 고향을 가져야 하는가 보다, 라는 말을 자주 했다. 내 의식과 무의식에서 고향은 언제나 드러나는 모양이었다.어릴 때의 완도 신지 고향은 막막한 곳이었다. 집 뒤를 돌아 언덕을 오르면 앞으로는 망망대해 명사십리 바다가 드넓게 펼쳐져 있었고, 뒤로는 흔들림 없이 잔잔한 바다가 바로 보였다. 바다 너머 첩첩의 산들. 저곳엔 무엇이 있고 누가 살고 있을까. 상상만이 바다를 건널 수 있었다. 초등학교 고학년에 올라가고 나서야 처음으로 신지도를 벗어나 배를 타고 완도읍에 갈 수 있었다. 광주를 방문한 것은 중학생이 된 이후였다.주도가 머릿속에 새겨진 건 아마도 고등학생 때일 것이다. 고등학교 입학 후 주말이면 광주에서 버스를 타고 완도까지 내려가 다시 배를 타고 신지도로 들어갔다. 언니와 오빠까지 함께 살고 있던 광주의 자취방에서 주말이면 꼬박꼬박 고향에 내려갔다. 떨어지기 전 쌀을 가지고 올라가야 했고 반찬도 가져갔을 것이다. 그것보다 집이 그리운 것이 더 컸겠지만, 차비도 만만찮은데 주말마다 내려오는 딸을 부모님은 반갑게 맞아주었다.올라갈 때면 엄마는 늘 버스 타는 곳까지 짐을 들어다 주었다. 밭으로 논으로 바다로 나가야 했으나 버스를 태워 나를 보내고 나서야 일을 하러 갔다. 그러니까 일요일 오전에 내가 올라갈 때까지 엄마는 어떤 일도 할 수 없었다. 마음속으로 애를 태웠겠지만 드러내지 않았다. 일하는 것을 무엇보다 우선했던 부모님에게 그 시간은 어떤 마음이었을까.버스를 타면 십 분도 채 되지 않아 집 뒤의 바다가 오른쪽으로 보였다. 바닷가 산모퉁이에 할머니 할아버지 산소 자리가 멀리 있었고 그때부터 내 눈에서는 눈물이 흘러내리기 시작했다. 완도에서 고속버스를 타고 강진을 지나 영암에 들어설 때까지 울었던 때도 있었다. 옆자리에 앉아 있던 아저씨가 왜 그리 우느냐, 부모님이 돌아가셨느냐, 돈을 잃어버렸느냐, 하고 물었다.신지를 오가는 배를 기다리는 부둣가에서 멀리 보이는 주도가 새겨지기 시작했을 것이다. 그때는 완도읍도 낯선 곳이었다. 보길도, 노화도에서 살았던 친구들도 같은 고등학교 교복을 입고 비좁은 대합실에서 기다리곤 했다. 얼굴은 익히지 못했으나 같은 학교 교복을 입었다는 것만으로 눈인사를 나누었다. 그럴 때, 멀지 않은 곳에 보이던 주도가 익숙해졌을 것이다. 켜켜이 덧댄 그런 시간이 시나브로 내 몸에 쌓였다.우연히 보았던 손장섭의 <겨울 항구>의 풍경이 눈에 뜨일 수밖에. 그동안 이름도 알지 못했던 손장섭의 도록 두 권을 샀다. 이미 절판되어 새 책으로 살 수 없는 것을 헌책으로 구매했다. 두 권 중 붉은 표지의 책에 내가 살던 동네 입구에 서 있던 신목을 그린 그림이 있었다. 지금은 사라진 나무가 예전 모습 그대로 남아 있었다. 어린 내가 지나다니던 넓기만 했던 길. 귀기가 서린 두 그루의 나무가 감싸던 어둡던 그곳은 함부로 할 수 없는 신성한 무엇이었다. 지금은 팽나무 두 그루는 고사해 사라지고 그 곁에 서 있던 소나무 한 그루만 남아 있다.비가 오면 붉은 황토가 신발에 들러붙어 오히려 맨발로 걸어야 편했던 길이었다. 입자 고운 붉은 흙이 발가락 사이로 삐져나왔다. 가파르게 경사졌고 미끄러지듯 내려가곤 했다. 학교에서 찰흙을 준비해 오라고 하면 그곳에서 떼어서 가져갔다. 노란 찰흙을 가져온 아이들과 비교돼 위축되곤 했다. 손장섭의 그림에는 어린 시절의 그 길이 선명하게 재현되어 있었다. 내 소설도 누군가의 기억을 불러오고 그리움으로 오래 머물게 되는 시간을 갖게 하고 싶다.박규숙 님완도군 신지면에서 태어났다.2021년 《경인일보》 신춘문예에 〈은유와 고조〉를 발표하고 작품활동을 시작했다.소설집 《어쩔 수 없었어》2025년 성주재단문학상 수상.