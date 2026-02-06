부활의 기원, 마한의 옹관 문화

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

장묘문화는 한 사회의 세계관과 가치관을 드러내는 중요한 문화 요소다. 죽은 이를 어떻게 보내고 기억할 것인가에 대한 문제를 인류 사회가 오래도록 고민해 왔다. 고대 사회 역시 예외가 아니었다. 인류 고고학에서 무덤의 형태와 시신의 처리 방식, 그리고 관의 구조는 당시 사회의 문화 정체성을 읽어내는 중요한 단서다.마한을 상징하는 유물인 옹관은 항아리로 만든 관으로 순우리말로는 독널이다. 곡물 저장용 항아리가 매장용으로 전용되었을 것으로 학계는 보고 있다. 시신을 큰 항아리에 넣어 매장하는 문화는 신석기 시대 이후 청동기와 철기시대를 거치며 오랜 기간 이어졌다. 이러한 매장법은 우리나라뿐만 아니라 중국, 일본, 베트남 등 동아시아는 물론, 중동 일부 지역에서도 확인되는 일반적인 장묘문화다.옹관묘는 항아리의 사용 방식에 따라 단옹식과 합구식으로 구분된다. 단옹식은 항아리 하나에 시신을 안치하는 방식으로 외독무덤이다. 중국의 영향을 받은 것으로 보며, 크기가 작은 점에서 주로 어린아이의 매장에 사용되었을 가능성이 크다. 시신을 나무 널이나 초분에 안치한 뒤 일정 시간이 지나면 뼈를 옹관에 담는 세골장(洗骨葬)이 있다. 이런 경우라면, 성인도 단옹식 옹관에 매장되었을 수 있다.합구식 옹관은 항아리 두 개의 입구를 맞대거나 끼워 연결해 사용하는 방식으로 아시아 전역에서 확인된다. 옹관묘는 전국적으로 분포하며 그 기원은 신석기 시대까지 거슬러 올라간다. 초기에는 주로 어린아이 매장에 사용되었으나, 4세기 이후 옹관의 크기가 점차 커지면서 성인 매장용까지 사용 범위가 확대된 것으로 보인다. 특히 5~6세기에 이르면 이전과는 전혀 다른 형태의 옹관이 등장한다.나주 반남면을 중심으로 한 영산강 중·하류 지역에서 U자 형태의 대형 옹관들이 집단으로 출토됐다. 이곳은 영산강 유역을 중심으로 성장한 고대 국가 마한의 중심지였다. 영산강 유역 옹관묘와 고분은 동시대 다른 지역에서 찾아보기 힘든 독창적인 양식을 보여주며, 고유한 문화 정체성을 나타내고 있다. 이 때문에 옹관이 발견되지 않은 지역을 마한의 영역에서 제외하려는 시각도 존재했다. 지금도 일부 학자들은 비슷한 주장을 이어가고 있다. 그러나 옹관 문화는 대략 4세기에 본격화되어 6세기 무렵이면 자취를 감춘다. 그중에서도 규모와 독창성 면에서 가장 두드러진 것은 나주 반남면 일대의 고분군이다.초기 철기시대부터 영산강 유역에는 대량의 옹관묘가 조성됐다. 이는 외래문화가 아니라, 마한 사회 내부에서 형성되고 발전한 토착 묘제였음을 의미한다. 마한 사람들이 제작한 초대형 옹관 중에 큰 것은 길이가 2ｍ에 이르며, 주로 4~6세기 영산강 유역에서 유행했다. 대형 옹관은 당시 사회의 지배층이나 최고 권력자가 사용했을 가능성이 크다.이를 뒷받침하는 사례가 나주 반남면 신촌리 9호분이다. 이곳에서는 금동관과 금동신발, 금동 귀고리, 환두대도, 홍옥수, 유리옥으로 만든 목걸이 등 화려한 부장품이 출토됐다. 학계는 무덤의 주인을 마한의 최고 지배자로 추정하고 있다. 다른 지역의 옹관은 길이가 1ｍ를 넘는 경우가 극히 드문 반면, 마한 지역에서는 두 개의 옹관을 연결한 합구식 대형 옹관이 3ｍ를 넘는 사례도 확인됐다. 무게도 300kg을 훌쩍 넘는다.국립나주박물관이 있는 반남면 고분군은 마한의 장묘문화를 집약적으로 보여주고 있다. 같은 시기 백제의 대표적인 무덤 양식이 굴식 돌방무덤이었던 점을 고려하면, 마한은 백제와 전혀 다른 독자적인 매장 문화를 유지하고 있었음을 알 수 있다.마한 무덤의 가장 큰 특징은 분구묘다. 언덕처럼 흙을 크게 쌓아 올린 분구 내부에 대형 옹관을 매장한 무덤이다. 기본적으로 하나의 분구에 여럿 피장자가 시차를 두고 묻히는 다장(多葬) 구조를 이룬다. 새로운 매장이 이뤄질 때마다 기존 분구 옆이나 위에 흙을 덧쌓아 또 다른 분구를 조성하는 방식이 반복되었고, 그 결과 반남면 일대에는 거대한 고분군이 형성됐다. 아파트 형태의 고분이라는 표현을 하기도 한다. 이것은 오랜 시간 혈연 공동체로 이어진 여러 세대가 함께 묻힌 가족묘의 성격을 지닌다. 1996년 발굴된 네 개의 옹관에서 피장자의 DNA를 분석한 결과, 모계 친족 관계가 확인됐다.마한의 분구묘와 옹관 매장 전통은 영산강 유역에서 마한 공동체가 최소한 6세기 중엽까지 존속했음을 시사한다. 옹관의 형태는 생명이 태동하는 자궁을 연상시킨다. 아랫부분에 뚫린 구멍은 망자의 영혼이 자유롭게 드나들 수 있도록 하기 위한 장치였다고도 한다. 또 옹관 목 부분에 새겨진 톱니바퀴 모양의 문양은 태양을 상징한다는 주장도 있지만, 이를 확증할 기록이나 자료는 부족하다. 죽음은 고대의 마한 사람들에게도 여전히 풀기 어려운 숙제였을 것이다.마한의 옹관 고분군은 최근 새로운 전환점을 맞고 있다. 나주시와 영암군이 영산강 유역 옹관 고분군을 유네스코 세계유산 잠정목록에 등재 신청하며 세계화를 향한 본격적인 행보에 나섰다. 거대한 옹관은 영산강 물길을 따라 운반돼 지배층 무덤에 매장됐고, 이 과정에서 생산과 유통, 그리고 매장 문화가 하나로 연결된 체계로 완성됐다. 이러한 장례문화는 세계적으로도 유례를 찾기 힘든 영산강 유역의 독창적 문화유산이다.이번 잠정목록 신청 대상은 나주 오량동 요지, 나주 반남고분군, 나주복암리고분군, 영암 시종고분군 등 네 곳이다. 오량동 요지는 77기의 가마가 확인된 옹관 생산지이며, 나머지 세 곳은 제작된 옹관이 실제로 매장에 사용된 지배층의 무덤이다. 전라남도는 2025년 4월 잠정목록 등재를 위한 연구용역에 착수해 자문회의와 실무협의를 거쳐 유산 명과 탁월한 보편적 가치(OUV), 구성유산 범위를 확정했다.이어 9월 국제학술대회를 열고 국내외 전문가 의견을 수렴해 12월 17일 최종보고를 마쳤다. 세계유산 잠정목록 등재는 본 등재를 위한 필수 절차로 신청서는 국가유산청 심사를 거쳐 확정된다. 잠정목록에 오른 이후에는 본격적인 등재 신청서를 작성해 유네스코 세계유산위원회의 심사를 받게 되며, 2026년 상반기 국가유산청 심사를 통과한 뒤 하반기 중 유네스코 잠정목록 등재를 완료한다는 계획이다.다만 일각에서는 마한이 기원전부터 형성돼 6세기 이후에도 존속했을 가능성을 제기하며, 영산강 유역을 훨씬 넘어선 지역까지 포함해야 한다는 주장도 나오고 있다. 설득력 있는 문제 제기다. 그러나 그동안 마한 유적이 없을 것으로 여긴 완도군과 같은 지역은 세계유산 등재 대상에 포함될 수 없다. 마한의 실체를 더 폭넓게 조명하지 못한 채 등재 논의가 진행되는 현실은 아쉬움을 남긴다.