"지천댐 공론화 대상아냐... 공론화위원회 즉각 중단하라"

큰사진보기 ▲지난 5일 충북 청주시에서 열린 지천댐 공론화위원 회의장 앞에서 지천댐 반대 대책위 소속 주민들이 피켓을 들고 있다. ⓒ 이재환 -지천댐 반대대책위 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲지천댐 반대 대책위 소속 주민들이 청양군청 앞에서 피켓을 들고 있다. ⓒ 이재환 -지천댐 반대 대책위 제공 관련사진보기

충남 청양군 주민들의 '지천댐 반대 투쟁'이 장기화 되고 있는 가운데 지난 5일 충북 청주시 오송ACE컨퍼런스센터에서는 기후에너지환경부 주관으로 지천댐 공론화위원회가 열렸다.지천댐 반대 대책위 소속 주민들은 이날 공론화위원회가 열리는 오송ACE컨퍼런스센터에서 피켓을 들고 항의했다. 이들 주민들은 '(댐) 후보지가 아닌 지천댐은 공론화 대상이 아니다', '청양 소멸 부추기는 지천댐 결사 반대' 등이 적힌 피켓을 들었다. 실제로 지천댐 반대 대책위는 "공론화위원회를 중단하고, 지천댐 건설을 백지화할 것"을 요구하고 있다.지천댐반대대책위원회(공동위원장 김명숙 임동합, 아래 대책위)는 이날 성명을 통해 "댐건설 최종후보지에서 제외된 지천댐을 기후부 입맛대로 선정한 공론화위원회는 무효"라며 "당장 지천댐공론화위원회는 해체하고 지천댐을 백지화하라"고 촉구했다.대책위는 "지천댐은 현재 국가물관리계획 속에 최종 후보지가 아니다. 2025년 3월 윤석열 정권의 환경부에서 댐건설 최종 후보지를 발표할 때 지천댐은 없었다"라고 지적했다.그러면서 "지천댐처럼 최종 후보지가 아닌 곳은 모두 댐 건설 계획이 취소되었다. 지천댐은 주민들의 강력한 반대로 댐 건설 행정 절차인 주민설명회를 하지 못했다"라며 "댐 건설 법적 절차인 지역협의체도 반대 주민들의 불참으로 구성조차 하지 못했다"라고 주장했다.김명숙 대책위 공동위원장은 "공론화위원회를 당장 해체하고 지천댐을 백지화해야 한다"라고 주장했다.김 위원장은 "인구 3만 명도 안 되는 청양군에 하루 38만 명에게 공급할 수 있는 지천댐을 주민 동의 없이 건설한다는 것은 균형발전은커녕 자치단체 간 용수 수탈정책"이라며 "국민주권정부에 역행하는 행위"라고 비판했다.그러면서 "지천댐을 건설하지 않아도 1,800억 원을 들인 금강도수로관 활용과 2,300억 원을 들인 해수담수화사업, 93억 원을 들인 금강도수로관 고탁도처리시설, 충남지역화력발전소 폐쇄로 인한 보령댐 유휴 수원 등의 대안과 지하수저류댐 건설 등 충남의 물 문제를 해결할 수 있는 방안이 있다"라고 지적했다.충남 청양군민들의 지천댐 반대 운동은 34년째 이어지고 있다. 지난 1991년과 1999년, 2012년 지천댐 건설이 추진됐다. 그러나 주민 반대로 모두 무산됐다.