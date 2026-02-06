인천시, 설명절 전통시장 온누리상품권 환급 행사

큰사진보기 ▲인천광역시청 청사 전경. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 유정복)는 설 명절을 맞아 전통시장과 국산 농축수산물 소비를 활성화하고 시민들의 장바구니 물가 부담을 완화하기 위해 오는 2월 10일부터 14일까지 온누리상품권 환급행사를 실시한다.이번 행사는 총 22개 전통시장에서 진행된다. 농축산물 환급 행사는 강화풍물시장, 현대시장, 석바위시장, 옥련시장, 구월‧모래내시장, 부평깡시장, 작전시장, 강남시장 등 8개 시장에서 운영된다.수산물 환급 행사는 강화풍물시장, 인천종합어시장, 신포국제‧신흥시장, 인천남부종합‧신기시장, 용남시장, 토지금고시장, 만수시장, 간석자유시장, 소래포구전통어시장, 소래포구종합어시장, 장승백이전통시장, 계양산전통시장, 계산시장, 정서진중앙시장 등 14개 전통시장에서 진행된다.행사 기간 동안 소비자는 국내산 신선 농축수산물을 구매하면 구매 금액의 최대 30%를 온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 환급 한도는 1인당 최대 2만 원이다. 구매 금액에 따라 차등 지급된다. 3만4000원 이상 6만7000원 미만 상품을 구매할 때 1만 원, 6만7000원 이상 구매할 때 2만 원의 온누리상품권을 지급한다. 단, 예산이 다 소진되면 행사는 조기 종료될 수 있다.환급을 희망하는 소비자는 행사 기간 안에 구매한 영수증과 신분증 또는 신용카드 등 본인 확인 서류를 지참해 각 시장에 설치된 환급 부스를 방문하면 된다.김익중 인천시 농수산식품국장은 "이번 환급 행사가 설 명절을 앞두고 시민들의 가계 부담을 덜고, 전통시장과 국산 농축수산물 소비 활성화에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.