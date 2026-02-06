유출된 대외비 문건... 갈등 키우는 '민주당-혁신당' 합당 논란

큰사진보기 ▲더불어민주당과 조국혁신당 합당 관련 AI 활용 이미지 ⓒ 임병도 관련사진보기

"당이 작다고 자존심까지 없는 것은 아니다."

*인용된 여론조사: 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치의 2∼4일 전국 유권자 1003명을 대상으로 실시한 정례 전국지표조사(표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트·응답률 15.9%, 휴대전화 가상번호 전화면접). 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

더불어민주당과 조국혁신당의 합당 논의가 감정싸움에 이어 '대외비 문건' 유출로 더욱 격화될 조짐입니다. 당초 정청래 민주당 대표가 쏘아 올린 '통합'이라는 명분은 온데간데없고, 상황은 점입가경으로 치닫는 모양새입니다.<동아일보>는 6일 <[단독] 與 대외비 문건 "조국당에 지명직 최고위원 배분">이라는 제목으로 합당 관련 문건 내용을 보도했습니다. 기사에 따르면, 해당 매체가 입수한 A4 용지 7장 분량의 '합당 절차 및 추진 일정 검토(안)'은 민주당 사무처가 작성한 대외비 문건이라고 합니다.내용을 살펴보면 상당히 구체적입니다. 2월 27일 또는 3월 3일까지 합당 신고를 마친다는 '타임테이블'이 명시돼 있습니다. 특히 눈길을 끄는 대목은 조국혁신당 인사를 지명직 최고위원으로 배분한다는 내용입니다. 이는 2014년 김한길-안철수 '공동대표 체제' 합당 방식이 아닌, 2021년 열린민주당 때처럼 '흡수 합당'을 모델로 삼고 있음을 의미합니다.민주당 내 반청(반정청래)계 인사들은 "정 대표가 합당을 제안한 것일 뿐 숙의를 통해 결정하겠다지만 처음부터 이미 합당으로 결론을 내려놨다는 증거" 아니냐는 반응이라고 니다. 당 지도부 핵심 당직자 "문건은 실무자가 합당 선례에 따라 일반적인 프로세스를 정리한 것일 뿐"이라고 선을 그었습니다.합당 논의로 혼란스러운 상황에서 조국 조국혁신당 대표가 폭발했습니다. 조 대표는 5일 부산에서 열린 최고위원회의에서 작심한 듯 발언을 쏟아냈습니다.조 대표의 이 말은 단순히 합당 방식에 대한 불만이 아닙니다. 최근 민주당 이언주 최고위원이 조국혁신당을 향해 던진 "민주당을 숙주로 이용해 대권 놀이를 한다"는 발언에 대한 직접적인 반격입니다.조 대표는 "민주당 내부 논쟁 과정에서 혁신당과 저에 대한 비난과 조롱이 이루어지고 있다"며 "우당에 대한 예의는 찾아볼 수가 없다"고 지적했습니다.조국혁신당 최고위원들도 가만히 있지 않았습니다. 정춘생·신장식 최고위원은 이언주 의원의 화려한 당적 변경 이력을 거론하며 "숙주 정치의 원천 기술 보유자는 본인 아니냐"라고 맞받아쳤습니다. 합당 논의가 정책이나 비전이 아닌, 인신공격성 감정싸움으로 변질된 모양새입니다.정청래 대표의 상황도 녹록지 않습니다. 정 대표는 '전 당원 투표'라는 카드를 꺼내 들었습니다. 당원의 집단지성을 빌려 합당 반대 여론을 돌파하겠다는 승부수입니다. 하지만 당내 반발은 생각보다 거셉니다.초선 의원 모임 '더민초'는 정 대표와의 간담회에서 "지방선거 전 합당 논의 중단"을 요구했습니다. 6·3 지방선거를 앞두고 무리한 합당이 오히려 중도층 이탈과 공천 잡음을 불러올 수 있다는 우려 때문입니다. 실제로 최근 NBS 여론조사에 따르면 합당 반대 여론(44%)이 찬성(29%)보다 높게 나타났습니다. 특히 중도층의 비토가 심상치 않습니다. 정 대표 면전에서 합당 반대 의사를 밝힌 강득구 최고위원은 기자회견을 통해 "시간이 갈수록 반대 여론이 높아지고 있다. 당원들이 분열하고 있다"고 주장했습니다.민주당과 조국혁신당의 합당에서 청와대의 의중은 중요한 포인트입니다. 이재명 대통령은 5일 민주당 전직 원내대표단을 청와대로 초청해 만찬을 가졌지만, 합당에 대한 직접적인 언급은 하지 않은 것으로 전해집니다. 지방선거를 앞둔 이른바 '명심(明心)' 신호로 해석될 수 있다는 관측도 나왔지만, 단지 "열심히 하라"는 덕담만 오갔을 뿐이라고 합니다.결국 이번 합당 논의는 '시너지'는커녕 민주당과 조국혁신당 양측 모두에게 상처만 남기는 꼴이 되고 있습니다. "신속히 내부를 정리해달라"는 조국 대표의 경고는 빈말이 아닙니다. 민주당이 조국혁신당을 진정한 '우당'으로 대우하며 화학적 결합을 이뤄낼지, 힘의 논리로 찍어 누르는 '흡수 통합'을 강행할지, 아니면 지방선거 전에 합당이라는 블랙홀에 빠져 정작 본선거에서 힘을 쓰지 못할지는 계속 지켜봐야겠습니다.