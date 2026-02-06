임상 없는 이론은 '허상', 한국 간호 교육이 미국서 배워야 할 것

AD

최근 한국 간호계는 간호법 제정과 함께 숙련된 간호 인력 양성에 박차를 가하고 있다. 하지만 정작 미래의 간호사를 길러내는 '간호 교육' 현장은 시대의 흐름을 따라가지 못하고 있다는 지적이 나온다. 특히 간호 선진국이라 불리는 미국과 한국의 간호대학 교수를 비교해 보면, 우리가 그동안 놓치고 있었던 '현장 중심 교육'의 본질이 무엇인지 극명하게 드러난다.가장 큰 차이는 교수의 역할 모델에 있다. 한국의 간호대 교수는 임용된 순간 현장과는 사실상 이별이다. 이들의 성과를 평가하는 주된 척도는 '임상 숙련도'가 아닌 '연구 논문 실적'이기 때문이다. 상아탑에 갇힌 교수가 10년, 20년 전의 낡은 임상 지식으로 학생들을 가르치는 동안, 급변하는 병원 현장은 학생들에게 생소한 우주가 되어버린다.반면 미국의 간호대 교수는 '교육자'인 동시에 '숙련된 임상가'다. 일부 미국 간호대 교수는 '트랙(Track)'에 따라 주 1~2회 실제 병원에서 환자를 돌보거나 전문간호사(NP)로서 진료를 병행한다. 임상 경력이 끊기지 않은 교수가 전해주는 생생한 사례는 학생들에게 실질적인 문제 해결 능력을 키워준다.임용 과정에서의 임상 경력 인정 차이도 심각하다. 한국에서는 박사 학위와 연구 실적이 임상 경력보다 압도적으로 우대 받는다. 간호대학 교수임에도 불구하고 병원 현장 경험이 2, 3년에 불과한 경우가 허다하다. 이는 결국 실습 현장에서 교수가 지도력을 발휘하지 못하고 병원 실습 강사에게 모든 교육을 떠넘기는 부작용을 낳는다.미국의 경우, 교수가 되기 위해서는 600시간에서 1천 시간 이상의 임상 실습 지도 경력과 더불어 해당 분야의 실질적인 숙련도를 입증해야 한다. 특히 전문간호사 과정을 가르치는 교수는 반드시 현직 면허와 진료 경력을 유지해야 한다. 병원은 이들에게 연구를 위한 공간이기도 하지만, 무엇보다 '가르침의 근본'이 되는 현장인 셈이다.이러한 교육 환경의 차이는 고스란히 학생들에게 전해진다. 한국의 간호 학생들은 학교에서 배운 이론과 병원 현장의 괴리감을 '충격'으로 받아들인다. 교수가 가르쳐준 방식이 현장에서 쓰이지 않거나, 현장의 긴박함을 이해하지 못한 이론 위주의 수업은 학생들을 사지로 내모는 것과 다름없다. 신규 간호사의 높은 사직률 뒤에는 현장과 단절된 간호 교육의 책임도 분명히 존재한다.미국은 교수와 학생이 함께 병원 현장에 들어가 실습하는 '임상 전담 교수제(Clinical Faculty)'가 활성화되어 있다. 교수가 직접 환자 케어의 모범을 보이며 학생을 지도하기에, 졸업 후 현장에 투입되어도 괴리감이 적다.간호법 제정으로 간호사의 역할이 지역사회로 확대되는 지금, 교육 체계의 혁신 없이는 반쪽짜리 성공에 그칠 수밖에 없다. 이제 한국 간호대 교수들도 논문 실적의 압박에서 벗어나 주기적으로 임상 현장으로 돌아가 숙련도를 유지할 수 있는 시스템이 마련되어야 한다.임상을 모르는 교수가 가르친 학생이 임상을 견뎌내길 바라는 것은 모순이다. 대학은 임상 경력이 풍부한 간호사를 교수로 적극 영입하고, 정부는 교수들의 임상 연수 및 진료 병행을 제도적으로 지원해야 한다. 2026년 봄, 강의실에서 환자의 숨소리를 생생하게 전해줄 수 있는 '진짜 간호사 교수'들을 더 많이 만날 수 있기를 기대한다.