공익신고자 지혜복 교사 공대위, 교육감 공개 사과와 재발 방지 대책 요구

큰사진보기 ▲공익신고자 지혜복 교사 공대위 기자회견 집회 장면2026년 2월 5일 11시 서울시 교육청 본관 앞에서 <공익신고자 지혜복 교사 공대위>가 주최한 정근식 교육감의 공개 사과와 재발 방지 대책을 촉구하는 기자회견이 열렸다. ⓒ 하성환 관련사진보기

큰사진보기 ▲교육청 건물 꼭대기에 부착한 <학생의 꿈, 교사의 긍지, 부모의 신뢰>서울시 교육청 본관 건물 맨 꼭대기에 <학생의 꿈, 교사의 긍지, 부모의 신뢰>라는 표어가 부착돼 있다. ⓒ 하성환 관련사진보기

큰사진보기 ▲교육감 사과를 촉구하며 구호를 외치는 모습공익신고자 지혜복교사 <공대위>가 주관한 기자회견에서 참석자들이 교육청 본관 앞에서 정근식 교육감 사죄를 촉구하며 주목을 불끈 쥐고 구호를 외치는 장면이다. ⓒ 하성환 관련사진보기

큰사진보기 ▲<부당전보 취소, 형사고발 취하>를 촉구하는 1인 시위 장면 ⓒ 지혜복 교사 공대위 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲정근식 교육감의 사과를 촉구하는 결의문 전달식 장면공대위 주관 기자회견 말미에 서울시 교육청 정책국장에게 공대위 결의문을 전달한 직후 정책국장이 <정근식 교육감 사과>를 촉구하는 결의문을 들고 있는 장면이다. ⓒ 하성환 관련사진보기

2026년 2월 5일 11시 서울시 교육청 본관 앞에서 'A 학교 성폭력 사안·교과 운영 부조리 공익제보 교사 부당전보 철회 공대위' (아래 공대위) 기자회견이 열렸다. 공대위는 기자회견장에서 정근식 교육감의 공개 사과와 재발 방지 대책을 촉구했다."A 학교 성폭력 사건은 특정 A 학교만의 문제가 아니다"며 전수조사를 요구했다. 전수조사 후 피해 학생들의 눈물을 닦아주고 동시에 교사 노동권 보호를 촉구했다. 더불어 서울시 교육청 관내 학교 성폭력 범죄가 더 이상 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 역설했다. "학교를 더 이상 위험한 공간으로 만들지 말라"며 교육감의 책무를 강조했다.나아가 공익 제보한 지혜복 교사에 대해 공개 사과를 촉구했다. 1월 29일 서울행정법원이 지혜복 교사를 '공익신고자'로 인정하고 '부당전보'임을 확인한 만큼 교육감은 '유감' 표명으로 끝낼 일이 아니라고 천명했다.그리고 학교 운영 책임은 학교장에게 있는 만큼 지혜복 교사에게 씌운 직무 유기는 성립될 수 없음을 강조했다. 더욱이 "교육자로서 피해 학생들을 위해 용기 있게 공익 신고한 지혜복 교사를 더 이상 힘들게 해선 안 된다"며 질타했다. 즉시 형사 고발한 사건을 취하하고 교육감이 마땅히 해야 할 일을 직권으로 이행할 것을 촉구했다.공대위는 이번 사건이 서울시 교육청의 행정폭력에 맞서 처절하게 투쟁한 끝에 승리한 것임을 선언했다. 따라서 학교 성평등 교육이 온전히 실현되고 성평등 세상이 실현되도록 온 힘을 다해 연대할 것을 천명했다. 또한 이번 사안이 마무리되어 모두 승리하는 그날까지 공대위는 굳건히 투쟁할 것을 선언했다.마지막으로 A 학교 성폭력 피해 학생과 양육자, 그리고 공익 제보한 지혜복 교사와 연대 동지들에게 교육감의 사과와 재발 방지 대책을 촉구하며 채택한 결의문을 서울시 교육청 정책국장에게 전달하는 것으로 기자회견을 마무리했다.