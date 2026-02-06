민형배 "전남 동부권, 재계 300조 지역 투자 중심될 것"

큰사진보기 ▲전남광주특별시장 출마를 선언한 민형배 더불어민주당 국회의원이 지난 5일 순천을 방문해 율촌·해룡산단 입주기업 임직원들과 간담회를 갖고 애로사항을 청취하고 있다. ⓒ 최연수 기자 관련사진보기

전남광주특별시장 출마를 선언한 민형배 더불어민주당 국회의원이 전남 동부권이 처한 석유화학·철강 산업의 위기 극복 방안으로 재계의 대규모 지역 투자를 제시했다.민 의원은 특히 "최근 발표된 재계의 300조 원 지역 투자 계획의 최대 수혜지는 전남 동부권이 될 것"이라고 공언했다.지난 5일 순천을 순회한 민 의원은 율촌·해룡산단 입주기업 임직원들과 간담회를 열고, 석화·철강 산업 위기로 고심하는 지역 기업들의 목소리를 청취했다.이 자리에서 그는 "현재 석화·철강 산업이 직면한 위기는 구조적 전환기에서 오는 피할 수 없는 통증"이라며 "이를 타개하기 위해서는 '지역 주도 성장을 위한 산업 활성화'가 반드시 필요하다"고 진단했다.이어 "전남 동부권은 대한민국에서 가장 탄탄한 산업 기반을 갖춘 곳"이라며 "이미 준비된 인프라를 바탕으로 재계의 대규모 투자를 집중시킨다면, 전남·광주 행정통합 이후 동부권이 특별시의 명실상부한 중심 성장축이 될 것"이라고 강조했다.입주기업들의 '반도체 소부장(소재·부품·장비) 클러스터' 유치 요구에 대해선 '남부권 신산업수도 개발청' 설치를 통해 지역 경쟁력을 높이겠다는 구상도 내놨다.민 의원은 "메모리 중심의 수도권과 차별화해 광주(패키징·후공정)와 순천(시험생산·소부장)을 잇는 시스템 반도체 및 전력 반도체 생태계를 구축하겠다"며 "일각에서 우려하는 전력 및 용수 공급 문제도 해상풍력과 태양광 등 지역 내 풍부한 재생에너지를 확보해 충분히 해결 가능하다"며 구체적인 전략을 제시했다.이 밖에도 이날 간담회에서는 여수·순천·광양 세 지자체가 공유하고 있는 율촌산단의 경계 분쟁 해결과 전남 동부권 방산 클러스터 구축 등 기업들의 다양한 건의가 쏟아졌다. 이에 민 의원은 현장의 목소리를 수렴해 실질적인 해법을 찾겠다는 입장을 전달했다.