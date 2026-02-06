"정당한 생활지도" 교육감 의견서 내도... '아동학대 신고' 교사 고통 여전

큰사진보기 ▲A 교사는 이러한 생활지도 이후 혹독한 시련이 닥칠 것이라고는 짐작하지 못했다. ⓒ duonguyen on Unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲교원 대상 아동학대 사안에 대한 교육감 의견서 양식 ⓒ 교육부 가이드라인 관련사진보기

큰사진보기 ▲2023년 9월 25일~2025년 8월 31일 시도교육청 취합 자료 중 '정당한 생활지도'로 교육감 의견 제출이 된 1023건 처리 현황. 백승아 더불어민주당 의원 교육부 국정감사 자료집 발췌 ⓒ 백승아 의원실 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 전교조 교육희망에도 실립니다.전국교직원노동조합 교권실에서 일하고 있습니다. 교육희망 인터넷판(http://news.eduhope.net)에 중복 송고 예정입니다.

167일 만이다. 지난 1월 28일, '혐의없음'으로 송치했다는 경찰서의 통지서를 받은 A 교사는 쏟아지는 눈물을 겨우 참아냈다.2025년 8월, 교실 뒤편에서 소란을 피우고 수업 시간 내내 휴대전화를 사용한 B 학생에게 교내 규정에 따라 '교사 지시 불이행' 벌점을 부과했다. 당시 A 교사는 이러한 생활지도 이후 혹독한 시련이 닥칠 것이라고는 짐작하지 못했다.5일 뒤, A 교사는 교장실로 호출됐다. A 교사가 "정신병자 같으니 정신병원에 가보라"는 폭언을 했다며 학생 보호자가 교육청에 민원을 제기했다는 통보였다. 그러나 A 교사는 해당 발언을 한 사실이 없다. 평소 과잉행동을 보이던 B 학생에게 "필요하면 상담도 받아보고, 신경정신과 도움을 받을 수 있다"고 조언한 것이 전부였다."교육청 조사 나오면 일이 커진다"는 교감의 걱정, 정년이 얼마 남지 않았다며 '조용히 마무리'를 부탁하는 교장을 A 교사는 외면하기 어려웠다. 다음 날, 교장실에서 보호자에게 사과하고 수업 학급 교체 제안도 수용했다. 굴욕적인 사과 이후 A 교사는 큰 내상을 입었다. 그러나 보호자는 사과에도 만족하지 않았는지, A 교사가 성희롱 발언까지 했다며 2차 민원을 교육청에 제기했다.학교로부터 보호자의 성희롱 주장 보고를 받은 교육청은 아동학대 신고를 하도록 안내하고, 사실 확인을 위한 방문 조사에 착수했다. 사실 여부와 관계없이 의심이나 주장만으로도 아동학대 조사와 수사 매뉴얼은 이렇게 작동한다.2023년 서이초 교사 사망 이후 아동학대처벌법이 개정되었고, 그 핵심이 아동학대 사안에 대한 교육감 의견서 제도다. 교육부 '교원 대상 아동학대 신고 대응 교육감 의견 제출 가이드라인'에 따르면 지자체 또는 수사기관은 신고를 받으면 1일 이내 관할 교육지원청에 정보를 공유한다. 교육지원청은 3일 이내 학교를 방문해 사안을 확인하고, 교육감은 7일 이내 '정당한 생활지도 여부'를 판단해 지자체와 수사기관에 의견서를 보내야 한다. 지자체의 사례 조사와 수사기관의 범죄 수사 과정에서는 이 의견서를 참고하도록 되어 있다. 아동학대 신고만으로도 교사가 수개월 동안 겪어야 하는 고통을 줄이기 위해 도입된 장치가 바로 '교육감 의견서'다.서울시교육감은 교육지원청 조사 결과를 토대로 법령과 학칙에 따른 "정당한 생활지도"라는 의견서를 해당 구청과 경찰서에 전달했다. 교육감은 교사의 생활지도가 법령과 학칙에 근거했다고 보기 어려울 경우 "의견 없음"으로 회신한다. 이때의 "의견 없음"은 아동학대 범죄 판단을 의미하지 않는다."정당한 생활지도"라는 교육감 의견서로 A 교사는 아동학대 범죄자라는 굴레에서 벗어날 수 있었을까?'정당한 생활지도'라는 교육감 의견서에도 불구하고 해당 구청 아동청소년과 아동보호팀은 '추가 피해(의심) 아동 파악'을 위한 전수조사(설문조사) 요구서를 학교장에게 발송했다.학교 측은 "특정 교사의 아동학대 행위가 없었을 경우에도 전수조사는 마치 교사에게 문제가 있는 것처럼 오인될 수 있고 교육권과 인격권 침해 우려가 있다"며, "B 학생 외 추가 피해 신고가 없고 친분 관계 학생이 많은 상황에서 설문 결과의 신빙성도 낮다"는 이유로 부적절하다는 의견을 냈다. 그러나 구청은 이를 받아들이지 않았다. 요구를 따르지 않으면 과태료를 부과할 수 있다는 안내에 학교장은 거부하기 어려웠다.아동보호팀 주무관은 기자와의 통화에서 구청이 '전수조사를 기본 원칙으로 하며 지금까지 예외 없이 진행해 왔다'고 밝혔다. 전수조사를 통해 다른 사안이 드러나면 추가 사실 확인 조사를 한다는 설명도 덧붙였다. 사실상 별건 조사 가능성을 인정한 셈이다. A 교사가 수업하는 학급은 7개였지만 전수조사는 해당 학년 전체 10개 학급을 대상으로 진행됐다. 2025년 11월, 전수조사 안내 가정통신문이 해당 학년 전체 학부모에게 발송됐다. 별건 조사 형식이라는 지적이 나오는 이유다.지난 1월 구청은 '아동학대 사례가 아님'이라는 결론을 경찰에 통보했다. 매우 늦은 판단이었다. 해당 구청 아동학대 전담 공무원은 2025년 11월 A 교사가 경찰서에서 피의자 조사를 받을 당시 배석하기도 했다. 사건 실체를 충분히 파악할 수 있었던 상황에서도 예외 없는 전수조사는 진행됐다.백승아 의원실이 공개한 교육부 국정감사 자료에 따르면 교육감 의견서 제도가 도입된 2023년 9월 25일 이후 약 2년간 교원 대상 아동학대 신고는 1439건이었다. 이 중 '정당한 생활지도'로 판단된 사례는 71%인 1023건이다. 법령과 고시에서 정한 조언, 상담, 주의, 훈육·훈계 방식에 해당할 때만 정당한 생활지도로 인정되기 때문이다. '의견 없음'으로 통보된 416건(29%) 역시 아동학대 범죄 판단을 의미하지 않는다. 2022년 민형배 의원실 자료에 따르면 실제 평균 기소율은 1.6%에 불과하다.교육감이 '정당한 생활지도'로 판단한 1023건 중 경찰 단계에서 수사 개시 전 종결된 사례는 166건으로 약 16%에 그쳤다. 나머지 857건은 정식 입건돼 수사를 받았다. 교육감 판단이 현장에서 교사를 충분히 보호하지 못한다는 비판이 나오는 이유다.2025년 8월 31일 기준 검찰 결정이 내려진 508건 가운데 정식 기소는 17건(3.3%)뿐이었다. 불기소 처분은 450건(88.6%)에 달했다. '수사 개시 전 종료'란 수사기관이 사건을 정식 접수해 수사 단계로 넘어가기 전, 기초 조사 단계에서 사건을 마무리하는 것을 뜻한다. 경찰이 정식으로 사건 번호를 부여한 이후에는 아동학대처벌법 제24조(사법경찰관의 사건송치)에 따라 수사 후 경찰이 무혐의로 판단한 때도 자체 종결이 불가하고 검찰로 반드시 송치해야 한다.167일 만에 경찰로부터 무혐의 통보를 받았지만, A 교사는 여전히 검찰의 최종 처분을 기다리고 있다. 학교 조사, 아동학대 및 성희롱 사안에 대한 교육청 두 차례 조사, 성고충심사위원회 출석, 지자체 조사와 경찰 수사에 이르기까지 이어진 과정 속에서 A 교사는 불면과 극심한 스트레스에 시달렸다. 결국 정신과 치료를 위해 45일의 병가를 냈다.A 교사는 "아동학대 신고만 당하면 자기방어 수단이 거의 차단되고, 학교와 교육청은 기계적 중립이라는 명분 아래 한 발 물러서며 교사는 혼자 버텨야 하는 현실에 절망하게 된다"고 말했다.전국교직원노동조합 전승혁 교권실장(부위원장 겸임)은 "교육감이 정당한 생활지도라고 판단한 사안에 대해서는 특별한 사정이 없는 한 지자체 조사와 수사기관 수사가 이어지지 않도록 제도 개선이 필요하다"고 강조했다.