운고성 양돈영농조합법인, 성금 500만 원 기탁

큰사진보기 ▲운양돈 영농조합법인, 성금 500만 원 기탁 ⓒ 결남 고성군청 관련사진보기

고성군 대가면 소재 백운양돈 영농조합법인(박연옥 대표)이 설 명절을 앞두고 이웃을 위한 사랑 나눔을 실천했다。 박연옥 대표가 3일 대가면사무소를 방문해 성금 500만 원을 기탁했다.