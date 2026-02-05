사회부산경남한줄뉴스 26.02.05 20:27ㅣ최종 업데이트 26.02.05 20:27 운고성 양돈영농조합법인, 성금 500만 원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲운양돈 영농조합법인, 성금 500만 원 기탁 ⓒ 결남 고성군청 관련사진보기 고성군 대가면 소재 백운양돈 영농조합법인(박연옥 대표)이 설 명절을 앞두고 이웃을 위한 사랑 나눔을 실천했다。 박연옥 대표가 3일 대가면사무소를 방문해 성금 500만 원을 기탁했다. #기탁 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사거제 익명기부자, 설맞이 쌀 기탁 갤러리 오마이포토 162일만에 귀국한 전한길 "경찰 조사 출석 위해..." 1/13 이전 다음 이전 다음 장동혁 농성장 찾은 박근혜 고개숙인 이혜훈 "성숙하지 못한 언행 사과" 고 이해찬 전 총리 추모 행렬... 쫓겨난 한동훈, 지지층에 "절대 포기 말라, 반드시 돌아온다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.