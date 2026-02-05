메뉴 건너뛰기

26.02.05 20:27최종 업데이트 26.02.05 20:27

운고성 양돈영농조합법인, 성금 500만 원 기탁

운양돈 영농조합법인, 성금 500만 원 기탁
운양돈 영농조합법인, 성금 500만 원 기탁 ⓒ 결남 고성군청

고성군 대가면 소재 백운양돈 영농조합법인(박연옥 대표)이 설 명절을 앞두고 이웃을 위한 사랑 나눔을 실천했다。 박연옥 대표가 3일 대가면사무소를 방문해 성금 500만 원을 기탁했다.

