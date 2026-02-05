사회부산경남한줄뉴스 26.02.05 20:26ㅣ최종 업데이트 26.02.05 20:26 거창 거창 치매 안심센터, '기억채움 배움쉼터' 참여자 모집 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 거창군치매안심센터는 오는 9일부터 20일까지 경증 치매 환자 중 전문적 인지자극 프로그램과 돌봄을 제공하는 '기억채움 배움쉼터'에 참여할 대상자를 모집한다. 참여가능 대상으로는 센터에 등록된 경증 치매 환자 중 노인 장기요양서비스 미신청자, 등급판정 대기자, 인지지원 등급자(장기요양서비스를 제공받지 않는 경우) 등이 최대 1년간 이용할 수 있다. #거창군 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사거제 익명기부자, 설맞이 쌀 기탁 갤러리 오마이포토 서울시장 출마 선언한 김형남 전 군인권센터 사무국장 1/8 이전 다음 이전 다음 장동혁 농성장 찾은 박근혜 고개숙인 이혜훈 "성숙하지 못한 언행 사과" 고 이해찬 전 총리 추모 행렬... 쫓겨난 한동훈, 지지층에 "절대 포기 말라, 반드시 돌아온다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.