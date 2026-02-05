거창 거창 치매 안심센터, '기억채움 배움쉼터' 참여자 모집

거창군치매안심센터는 오는 9일부터 20일까지 경증 치매 환자 중 전문적 인지자극 프로그램과 돌봄을 제공하는 '기억채움 배움쉼터'에 참여할 대상자를 모집한다.



참여가능 대상으로는 센터에 등록된 경증 치매 환자 중 노인 장기요양서비스 미신청자, 등급판정 대기자, 인지지원 등급자(장기요양서비스를 제공받지 않는 경우) 등이 최대 1년간 이용할 수 있다.