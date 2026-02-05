거제 익명기부자, 설맞이 쌀 기탁

설을 맞이하여 거제시 일운면에'익명의 기부천사'가 판매업체를 통해 전달했다.

일운면은 지난 4일 이름을 밝히지 않은 사람이 명의 기부자가 설을 맞아 이웃에 전달해 달라며 100만원 상당의 쌀(10kg) 20포를 기탁했다고 전했다.

