26.02.05 20:27최종 업데이트 26.02.05 20:27

거제 익명기부자, 설맞이 쌀 기탁

설을 맞이하여 거제시 일운면에'익명의 기부천사'가 판매업체를 통해 전달했다.
일운면은 지난 4일 이름을 밝히지 않은 사람이 명의 기부자가 설을 맞아 이웃에 전달해 달라며 100만원 상당의 쌀(10kg) 20포를 기탁했다고 전했다.

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

운고성 양돈영농조합법인, 성금 500만 원 기탁


