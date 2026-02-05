사회부산경남한줄뉴스 26.02.05 20:27ㅣ최종 업데이트 26.02.05 20:27 거제 익명기부자, 설맞이 쌀 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 설을 맞이하여 거제시 일운면에'익명의 기부천사'가 판매업체를 통해 전달했다. 일운면은 지난 4일 이름을 밝히지 않은 사람이 명의 기부자가 설을 맞아 이웃에 전달해 달라며 100만원 상당의 쌀(10kg) 20포를 기탁했다고 전했다. #쌀 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사운고성 양돈영농조합법인, 성금 500만 원 기탁 갤러리 오마이포토 장동혁 농성장 찾은 박근혜 1/12 이전 다음 이전 다음 고개숙인 이혜훈 "성숙하지 못한 언행 사과" 고 이해찬 전 총리 추모 행렬... 쫓겨난 한동훈, 지지층에 "절대 포기 말라, 반드시 돌아온다" 이해찬 전 총리 빈소 조문한 장동혁, 맞이한 정청래 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.