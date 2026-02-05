학령인구 급감 대응에 '적정규모학교 육성' 논의

큰사진보기 ▲경남교육청은 5일 진로교육원에서 적정규모학교 육성 업무담당자 협의회를 열었다。 ⓒ 경남교육청 관련사진보기

경상남도교육청(교육감 박종훈)은 5일 진로교육원에서 적정규모학교 육성 업무담당자 협의회를 열어 ᅟᅡᆨ교 통‧폐합과 남녀공학 전환 등 미래교육 환경 조성에 대해 논의했다.경남 교육청은 "이번 협의회는 초저출생 고착화에 따른 학령인구 급감 위기에 선제적으로 대응하고 지역 여건을 반영한 적정규모학교 육성 방안을 모색하고자 위해 마련됐다"라고 전했다.참석자들은 경남형 적정규모학교 육성의 정책 방향을 공유하고, 단성 학교의 남녀공학 전환 등 미래형 교육 환경 조성을 위한 실무 방안을 심도 있게 논의했다. 특히 현장 중심의 실무 역량을 높이기 위해 주요 우수 사례를 공유하는 시간도 가졌다.사천 삼천포초-대방초 통폐합, 하동 쌍계초-화개초 통폐합, 단성학교의 남녀공학 전환 추진 사례가 공유되었다.경남교육청은 "이번 협의회에서 수렴한 지역별 현안과 의견을 바탕으로 정책의 실효성을 높일 계획이다. 이를 통해 도내 학생들이 어느 지역에서나 최적의 교육 환경에서 다양한 교육과정을 누릴 수 있도록 교육 기반을 탄탄히 다질 방침"이라고 밝혔다.최치용 경남교육청 학교지원과장은 "학령인구 감소라는 위기를 교육 환경 개선의 기회로 삼아야 한다"라며 "현장과 끊임없이 소통하여 지역 특성을 반영한 적정규모학교 육성 정책을 세심하게 추진해 나가겠다"라고 밝혔다.