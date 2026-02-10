태국 야생 코끼리에 연이은 인명사고... 공존할 방법 있을까

큰사진보기 ▲한때 캄보디아 앙코르와트의 명물이자, 외국인 관광객들을 실어 나르던 코끼리지난 2016년에도 캄보디아 북동부 몬돌끼리 정글에서도 성난 코끼리가 등에 탄 주인을 코로 감싸 안아 공중으로 내동이친 후 사정없이 짓밟아 사망에 이르게 한 사건이 있었다. ⓒ 박정연 관련사진보기

태국 동부의 울창한 열대림과 풍부한 생태계를 품은 카오야이 국립공원과 뜨랏주 고무농장 지역에서 최근 일주일 사이, 야생 코끼리의 공격으로 두 명이 연이어 목숨을 잃는 사고가 발생했다. 현지 주민과 관광객 사이에서는 충격과 불안이 확산되고 있으며, 사고 소식은 현지 매체와 SNS를 통해 빠르게 퍼지고 있다.이 지역은 코끼리 서식지와 인간 활동 구역이 맞닿아 있어 관광과 경제 활동이 활발하지만, 그만큼 야생 동물과 인간의 예기치 못한 충돌 위험이 현실로 드러났다. 이번 사고는 단순한 재난이 아니라, 인간과 코끼리의 공존을 둘러싼 복합적 문제를 다시금 드러낸 사건이라는 점에서 의미가 크다.<크메르 타임스> 보도에 따르면, 지난 1월 31일 새벽(현지 시간), 뜨랏주 한 고무농장에서 일하던 50세 캄보디아인 노동자가 술을 사러 나갔다가 코끼리와 마주쳤다. 그는 머리에 헤드램프를 켜고 어둠 속을 걸어가던 중, 흥분한 코끼리에게 추격 당했고 결국 압사했다.이어 지난 2일에도 비슷한 사건이 발생해 세상을 놀라게 했다. <더 네이션 타일랜드>에 따르면 이날 오전 6시경, 65세 태국인 남성이 카오야이 국립공원에서 아침 운동을 하던 중 코끼리의 공격을 받아 사망하는 사고가 발생했다. 남성은 공원 내 지정된 산책로를 따라 운동하던 중이었으며, 함께 있던 부인은 남편을 붙잡으려 했지만 코끼리의 공격을 막기에는 역부족이었다. 남편은 발로 짓눌려 치명상을 입었고, 부인은 가까스로 몸을 피했다.태국과 캄보디아 등 불교권 국가에서 코끼리는 단순한 동물이 아닌 신성한 존재로 여겨진다. 불교 전설에 따르면 석가모니의 어머니 마야 부인은 태몽에서 여섯 개의 상아를 가진 흰 코끼리를 보았다고 전해진다. 태국에서는 코끼리가 왕실 권위와 상징을 나타내며, 국기, 화폐, 사찰 장식에서도 그 흔적을 쉽게 찾아볼 수 있다.캄보디아에서도 코끼리는 사원 벽화와 전승 속에서 우주를 떠받치고 비를 부르는 신적 존재로 묘사된다. 현지인들은 코끼리를 해치는 행위를 조상의 영혼을 노엽게 하거나 공동체에 액운을 불러오는 불경으로 간주한다. 이러한 문화적·종교적 배경은 야생 코끼리가 사람을 공격했을 때도 즉각 사살을 어렵게 만드는 현실적 이유가 된다.최근 잇따른 인명 피해 사건에서도, 태국과 캄보디아 등 동남아 현지 언론은 코끼리 사살을 주장하기 보다는 '사고는 불운과 자연스러운 행동에서 비롯됐다'는 관점으로 보도한다. 태국 공원 당국은 사고 코끼리를 동물 행동 교정 센터로 옮기거나 다른 지역으로 이주시키며, 공격성 억제를 위한 관찰과 교육 조치를 우선시한다.이번 카오야이 공원 사고를 일으킨 코끼리 '플라이 오이완'은 과거에도 인명 피해를 낸 전력이 있는 개체다. 공원 관계자는 "울음소리와 비명 신호를 듣고 출동했지만, 이미 피해자가 심각한 상태였다"고 당시 상황을 설명했다.태국 국립공원청과 <네이션 타일랜드>에 따르면, 2012년 이후 야생 코끼리와 관련된 인명 피해는 220여 건에 달한다. 자연 보호 정책으로 개체 수는 전반적으로 유지되지만, 무분별한 개발과 서식지 파괴, 특히 강수량이 적은 건기철에는 먹이 부족으로 인해 코끼리들이 인간 거주지와 농경지, 관광지로 내려오는 일이 잦아지고 있다.아시아 야생 코끼리는 전 세계적으로 멸종 위기종으로 분류된다. 캄보디아에는 약 400~600마리, 태국에는 약 4,000~4,400마리가 서식하는 것으로 추정되며, 대부분 보호구역과 고지대 숲에 분포한다.현지 전문가들은 반복되는 인명 피해와 코끼리의 인간 거주지 접근이 단순한 사고가 아니라 서식지 압박과 먹이 부족 등 구조적 문제에서 비롯된 현상이라고 지적한다. 이런 맥락에서, 다른 나라들이 유사 상황에서 코끼리를 어떻게 관리하고 있는지 살펴보는 것은 태국과 캄보디아가 직면한 과제를 이해하는 데 중요한 참고가 된다.야생 코끼리로 인한 인명 피해는 태국과 캄보디아만의 문제가 아니다. 최근 1~2년 사이 해외에서도 인간과 코끼리의 충돌로 인한 사망 사고가 이어졌는데, 사건의 발생 상황과 처리 방식에서 중요한 교훈을 얻을 수 있다.지난 1월 인도 자르칸드 주에서는 코끼리 난동으로 최소 20명이 숨지고 15명이 부상을 입었다. 피해 지역은 마을과 숲이 맞닿은 농촌 지역으로, 인간과 코끼리의 서식지가 겹치는 곳이었다. 지난해 7월 잠비아에서는 도보 사파리 중이던 영국과 뉴질랜드 출신 여성 두 명이 코끼리의 공격으로 목숨을 잃었고, 같은 해 4월 케냐 중부에서는 54세 남성이 코끼리에게 습격당해 사망했다. 남아프리카공화국의 크루거 국립공원에서도 지난해 1월, 관광객 한 명이 코끼리 공격으로 사망하는 사고가 발생했다.이처럼 사고가 발생한 장소와 상황은 각기 달랐지만, 공통점은 인간과 코끼리가 맞닿는 공간에서 사고가 발생했다는 점이다. 마을과 농지, 사파리와 관광지 등 인간 활동이 활발한 지역에서 코끼리가 공격적 행동을 보이며 발생한 사건들이다.각국은 이러한 사고에 대응할 때 문화적 배경과 법규, 생태적 상황을 고려하며 관리 방식을 달리한다. 인도에서는 코끼리를 신성하게 여기는 전통이 있지만, 인명 피해가 발생하면 우선 진정제를 사용해 코끼리를 포획하고 민가와 떨어진 보호구역으로 이주시킨다. 만약 지속적으로 공격성을 보이는 개체라면, 주 정부의 허가를 받아 사살(Culling)할 수 있지만, 실제 집행은 환경 단체와 지역 사회의 반발로 매우 신중하게 이루어진다. 이 과정에서 사고 개체에 GPS 칼라를 부착해 민가 접근을 실시간으로 추적하고 추가 피해를 예방한다.반면 잠비아, 케냐, 남아공 등 아프리카 국가들은 사고 상황에 따라 보다 유연하게 대응한다. 관광객을 공격한 코끼리가 비정상적으로 공격적이거나 질병이 의심될 경우 안락사(Euthanasia)를 시행하지만, 사고가 인간 과실로 발생했을 경우에는 코끼리를 처벌하지 않고, 사고 발생 지역에 출입 통제와 위험 경고를 설치하는 방식으로 사건을 마무리한다.공통적으로, 사고 코끼리는 발정기 상태나 새끼 보호 여부, 부상 여부 등 사후 조사를 거치며, 위험 개체로 판단될 경우 위치 추적과 민가 접근 감시가 이루어진다. 일부 국가에서는 인명 피해가 발생하면 유족에게 정부 차원의 보상금을 지급하기도 한다.전문가들은 코끼리가 뛰어난 기억력을 가지고 있어, 서식지 파괴나 인간 접촉으로 트라우마를 겪은 개체가 보복성 공격을 가하는 경우가 많다고 지적한다. 때문에 단순히 처벌하거나 사살하는 것보다, 서식지 분리와 인간 접근 통제 등 장기적 관리가 핵심적인 해결책으로 강조된다.결국 해외 사례는, 인간과 코끼리 간 충돌을 예방하고 안전하게 관리하는 것이 단순한 사고 대응을 넘어 문화적·생태적 배경을 고려한 공존 전략이라는 점을 보여준다. 태국과 캄보디아 역시 이러한 원칙을 참고해, 반복되는 인명 피해를 줄이고 인간과 코끼리가 공존할 수 있는 환경을 마련할 필요가 있다.이번 사건은 단순한 야생 동물 공격 사고가 아니다. 인간과 코끼리의 공존, 문화적 신성성, 서식지 압박, 관광과 노동 현장의 안전 문제가 복합적으로 얽힌 사건으로 볼 수 있다.태국 뜨랏주의 캄보디아인 노동자 사건은 외국인 노동자가 구조적 위험에 놓인 현실을 보여주며, 카오야이 공원 65세 남성 사망 사건은 일반 방문객이라도 안전을 보장받기 어려운 환경임을 보여준다.현지 주민과 관광객들은 이번 참사를 계기로 야생 코끼리와의 거리 두기와 안전 수칙 준수가 그 어느 때보다 중요함을 체감하고 있다. 동시에 태국 공원 당국과 현지 사회는, 사고를 낸 개체를 무조건 사살하기보다는 관찰, 교육, 이동, 서식지 보호를 통해 인간과 코끼리가 함께 살아갈 방법을 모색해야 한다는 과제를 안게 됐다.자연과 문화, 인간과 야생동물의 경계가 맞닿은 태국 동부. 그곳에서 벌어진 일련의 참사는, 인간과 코끼리가 공존해야 하는 시대에 우리가 맞닥뜨린 생태적·문화적·사회적 숙제를 적나라하게 보여주고 있다.