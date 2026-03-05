마침내 점화, 활활 솟아 오른 소원들

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲'화당풍물패'2026 정월대보름 행사가 '화당풍물패'의 전통가락을 시작으로 열렸다. 3월3일 제천시 백운면 전통시장 ⓒ 김경원 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘달집 태우기’ 때에 사용하는 ‘달집’안쪽-불에 잘 타는 숯 한상자, 삭다리(마른 소나무), 물거리(생나무), 각지(*긁는 농기구이름)나무 즉 소나무 참나무의 낙엽들을 넣는다. 겉부분-청솔갑(푸른 소나무잎)을 쳤고, 소원지를 매달기 위해 '칡구랭이(칡줄기)'로 빙 둘러 엮었으며, 아스팔트 바닥에는 야스콘에 타지않을 구공탄 재를 배치, 아래쪽 5군데에는 불을 잘 붙이기 위해 각지나무를 넣었다. ⓒ 김경원 관련사진보기

"어텨텨텨텨...이라야야야앗 물러~"

"부지직" "치직치직" "푸드드득"

큰사진보기 ▲'달집 태우기'한 해의 안녕과 풍요를 기원하는 전통민속놀이가 이색적인 소규모 마을 축제가 백운면에서 열렸다. 소원지를 걸어놓은 달집의 불길이 높이 오를수록 소원이 이루어진다고 한다. ⓒ 김경원 관련사진보기

큰사진보기 ▲아홉 마리의 학이 산다는 전설이 깃든 구학산(九鶴山 제천시 백운면)에서특별초청된 무용가 이진원(국가 무형유산 '태평무' 전수자). 그가 직접 고안한 신전통춤 '선비鶴춤'을 선보였다. -2026.3.3 정월대보름 행사 가운데 ⓒ 김경원 관련사진보기

큰사진보기 ▲'줄 다리기'제천시 백운면 마을주민들의 줄다리기. 길이 9미터 짜리로 새끼줄 대신 칡줄기를 엮어 만들었다. ⓒ 김경원 관련사진보기

"행사 직전까지 돌아다니며 연탄재를 모으는 일이 힘들었네요. 워낙 소규모 동네 행사인데, 이렇게 관심을 가져주시니 고맙습니다. 조상들의 소중하고 지혜로운 풍속들을 다음 세대에게 알려주는 차원에서 시작한 거에요."

"참가자들의 즐거워하는 표정들 보면, 자원봉사자 차원에서 보람을 느낍니다. 오는 6월 단오절 행사도 또 치를 예정이거든요. 풍광 좋은 이곳으로 도시 분들도 오셔서 함께 즐기며 더욱 흥겨운 축제로 만들어가면 좋겠어요."

지난 3일, 충북 박달재 전통시장에서 달집태우기 등 정월대보름 행사가 있었다. 박달재는 충북 제천시 봉양읍과 백운면의 경계에 있는 고갯길로, 유명 가요 '울고넘는 박달재'로 잘 알려진 장소다. '화당풍물패'의 전통가락과 함께 막 오른 이 행사는낮 시간에 진행되었다. 혹시 모를 화재를 미연에 방지하기 위해서다.행사는 민간인들로 구성된 의용소방대원들과 진화대가 주시한 가운데 이루어졌다. 주최 측인 '백운면 재래시장상인회'가 마을의 '119전담의용소방대'와 '제천시 북부 산불진화대'에 미리 협조문을 보냈다고 한다. 행사장 바로 곁에는 소방차 1대가 출동해 지키고 있었다.추위가 채 가시지 않은 날씨였음에도, 산골 마을에 사는 남녀노소 주민들이 행사장을 찾았다. 각자의 소원을 속으로 빌며 다양한 세시풍속을 체험했다. 대부분 아이들과 함께 한 가족 단위였다. 다문화가족도 함께 했다. 야외무대 앞 마당에서 마을 사람들은 저마다의 소원을 적은 종이를 달집 나무 사이에 꽂았다.지금은 듣기 어려운 옛 조상들이 쟁기(또는 긁쟁이)로 소를 다루는 소리를 '쟁기소리'라고 하는데, 마치 랩을 듣는 듯 했다. 일품이었다. 이어서 '박깨기' 그리고, 마침내 점화.불길이 옮겨져 다른 나무를 지피며 활활 타오를 때마다 구경꾼들의 환호성이 높아졌다. 사회자가 "불길이 높이 치솟을 수록 소원이 잘 이루어지는 겁니다"라고 말하니 불길이 오를 때 마다 사람들의 박수소리도 커져갔다.'달집 태우기'는 전통 세시풍속으로 제액초복(除厄招福 : 액운을 쫓고 복을 부름)과 풍요를 기원하는 풍습이다. 큰 나무를 차곡차곡 쌓아 그 더미에 불을 질러 한 해의 액운을 태우고 소원을 비는 의식이다. 일반적으로 대나무 기둥을 세우고 솔가지, 짚 등을 쌓아 올린 뒤, 달이 뜨는 동쪽으로 문을 내어 만든다. 불은 부정과 사악함을 없애는 정화의 상징이라, 달집이 잘 타오르면 그해 농사가 풍년이 들고 마을이 평안하다는 징조로 여겨왔다.아이들은 흥미로운 표정으로 '부럼 깨기'도 했다. 견과류를 어금니로 깨물며 다같이 "부럼을 깨물자"라고 외쳤다. '부럼(호두, 땅콩, 잣, 날밤, 은행 등 견과류) 깨기'는 먹을 것이 풍족하지 않은 시기, 영양가 높은 견과류로 피부병을 예방하고 치아를 튼튼하게 하기 위해 만들어진 조상들의 지혜가 담긴 풍습이다. 어른들은 모여 '귀밝이 술마시기'를 했다. 청주나 소주 한모금에 "한 해 동안 귀가 밝아져 좋은 소식을 듣자"라는 의미가 담겨 있다고 한다.정월대보름 행사의 하이라이트 장면은 '학춤'이었다. 초대 무용가 이진원 박사(국가 무형유산 '태평무' 전수자)는 직접 고안한 신전통춤 '구학산 鶴(학)춤'을 선보였다. 제천시 백운면의 자연과 이야기를 풀어내듯 이어진 이진원 춤꾼의 춤사위는 마치 구학산에서 학이 내려와 허공을 유영하듯 이어졌다. 관객들은 그의 몸짓 하나하나에 깊이 빠져들었다. "너무 환상적이다" "이 프로그램에 참여하기를 잘 했다"며 박수를 아끼지 않았다.정월대보름 행사 참가자들은 하늘을 향해 쏘아 올린 불길이 다 사그라질 때까지 멍하니 불 속을 바라보았다. 천등산과 구학산으로 둘러싸인 이곳 작은 시골 마을 행사장(백운면 상인회 중앙무대)의 시간은 이렇게 느리게 흘러갔다. 이날 밤, 높은 산 뒤로 불그스레한 보름달이 빙그레 떠올랐다. 낮 동안 하늘까지 올라간 불꽃 소리와 마을사람들의 환호성을 들었던 것일까. 이 달은 지구의 본그림자에 완전히 가려지는 개기월식이었다. 정월대보름날이 개기월식인 것은 36년만이라고 한다.아래는 각각 자원봉사자로 종일 행사를 이끌었던 이상은 구학산 학춤 보존회 회장, 조형진(사무국장)씨의 말이다.