정치만평·만화 26.02.05 17:59ㅣ최종 업데이트 26.02.05 18:01 [만평] 걸자당 김완(pfwan) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲또 걸자 ⓒ 김완 관련사진보기 #장동혁#사퇴요구#전당원투표 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김완 (pfwan) 내방 아이콘구독하기 트위터 그림으로 말해요 이 기자의 최신기사[만평] 고 이해찬 총리의 명복을 빕니다 갤러리 오마이포토 장동혁 "재신임 투표 요구하면, 의원직도 걸고 하겠다" 1/6 이전 다음 이전 다음 장동혁 농성장 찾은 박근혜 고개숙인 이혜훈 "성숙하지 못한 언행 사과" 고 이해찬 전 총리 추모 행렬... 쫓겨난 한동훈, 지지층에 "절대 포기 말라, 반드시 돌아온다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.