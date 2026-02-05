'정치생명 걸라'는 장동혁에 '친한계' 김종혁 "사퇴 요구한다"

친한(친한동훈)계 인사인 김종혁 전 국민의힘 최고위원(경기 고양병 당협위원장)이 5일 장동혁 당 대표를 향해 사퇴를 요구했다.
장 대표가 같은 날 진행한 기자 간담회에서 "누구라도 내일까지 자신의 정치적 생명을 걸고 제게 재신임이나 사퇴를 요구하면 곧바로 전 당원 투표를 실시하겠다"라고 밝힌 데 따른 것이다(관련 기사: 장동혁 "누구든 요구 시 대표·의원직 걸고 재신임 투표"-오세훈 "실망" https://omn.kr/2gyj8)
김종혁 "구차하게 '전 당원 어쩌고'하지 말고 당장 사퇴하라"
김 전 최고위원은 이날 오후 자신의 페이스북에 "장 대표의 발표를 들었다"라면서 "당 대표 사퇴를 원하면 누구든 요구하라니, 당협위원장 시한이 이틀쯤 남은 내가 (사퇴를 요구)한다"라고 썼다. 또 장 대표를 향해 "민주주의를 그만 망가뜨리고 당장 사퇴하시라. 구차하게 전 당원 어쩌고 (하며 당원들을) 끌어들이지 말고 말이다"라고 했다.
김 전 최고위원은 장 대표의 기자간담회 발언을 전직 대통령 윤석열씨의 계엄 포고문에 비유하며 "헛소리 작렬"이라고 비난하기도 했다.
그는 "'48시간 이내에 전공의들 복귀 안 하면 처단한다'는 윤석열의 계엄 포고문을 듣는 줄 알았다"라며 "내일까지 국회의원, 단체장 혹은 누구든 사퇴 원하면 말하라던데, 그 시한을 왜 장 대표가 정하나? 그럴 권한을 누가 부여했나?"라고 했다.
이어 "당 대표는 당원들이 뽑는 엄정한 자리라는 주장에 동의한다. 그런데 왜 당신은 2023년 봄 당 대표 경선 때 나경원 의원의 불출마를 요구하는 연판장에 서명했나? 당원들이 결정할 당 대표를 나와라, 나오지 마라 해도 되는 거였나? 또 2024년 12월엔 수석최고위원을 던져버려 63%의 압도적 지지를 받은 한동훈 대표 체제를 붕괴시키지 않았나?"라고 비판했다.
김 전 최고위원은 <오마이뉴스>와 통화에서 "저쪽(당 지도부)에선 제가 징계를 받고 있으니 자격이 없다고 할지 모르지만, 아직도 저는 당원"이라면서 "당원으로서 사퇴하라고 요구하는 것이다. 장 대표는 전 당원 투표 등 엉뚱한 소리 말고 사퇴해야 한다"라고 강조했다.
앞서 중앙당윤리위원회(위원장 윤민우)는 지난달 26일 김 전 최고위원에게 장 대표를 모욕했다는 등의 이유로 '탈당 권유' 처분을 내렸다. 다만, 당은 이 처분의 효력 발생 시점과 절차 등을 재차 확인하고 있다.
친한계로 분류되는 함운경 서울 마포을 당협위원장도 자신의 페이스북에 "전 당원 투표를 해서 신임을 묻겠다는 것도 아니고 자신의 직을 걸고 요구하면 전 당원 투표를 한다? 뭔 X소리. 당협위원장이란 직분이 뭐 정치적 생명도 걸만한 것인지는 모르지만 당협위원장 외에는 정치적 직분이 없으니 그걸 걸면 하실래요? 정치 참 희한하게 한다"라고 적었다.
박정훈 의원은 "장 대표 회견을 보니 선거를 앞두고 당을 극단적인 갈등 상황으로 몰아넣은 데 대한 책임은 전혀 느끼지 못하는 모양"이라며 "더구나 개헌 저지선을 아슬아슬하게 지키고 있는 상황에서 의원직까지 걸라는 건 제1야당 대표로서 최소한의 책임감마저 잃었다는 생각이 든다"라고 밝혔다.
이어 "이번 사태의 본질은 멀쩡한 당 대표를 흔드는 게 아니다. 빈약한 근거를 앞세워 정적을 제거하고, 그로 인해 선거를 위기로 몰아간 것에 대한 책임을 묻는 것"이라고 지적했다.
한지아 의원도 "장 대표가 사퇴하지 않기 위한 조건을 만든 것에 불과하다"라며 "이미 결과가 보이는 판을 깔아놓은 계산 정치다. 이는 민주적 절차가 아니라 책임 회피의 연출"이라고 비판했다.