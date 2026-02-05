'정치생명 걸라'는 장동혁에 '친한계' 김종혁 "사퇴 요구한다"

▲김종혁 전 국민의힘 최고위원이 31일 오후 서울 여의도공원 앞에서 열린 한동훈 전 대표 제명 규탄집회에 참석해 당의 제명 결정에 반발하며 “진짜보수 한동훈 우리가 지켜낸다”, “부당징계 자행한 장동혁은 각오하라” 등의 구호를 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기