김성제 의왕시장 "광역 교통망 구축, 의왕 지도 새롭게 만들겠다"

큰사진보기 ▲김성제 의왕시장 신년 기자간담회 ⓒ 의왕시 관련사진보기

AD

김성제 의왕시장이 5일 시청 대회의실에서 신년 기자간담회를 열고 올해 시정 운영 방향 등을 설명했다.김 시장은"2026년은 민선8기의 결실을 맺고 의왕시의 새로운 미래를 여는 중요한 해가 될 것"이라며 "대규모 도시개발사업과 광역 교통망 구축을 통해 의왕의 지도를 새롭게 만들고, 교육과 복지, 문화예술이 살아 숨 쉬는 명품 도시 의왕을 완성하기 위해 더욱 힘차게 뛰겠다"라고 밝혔다.또한 김 시장은 "의왕 전역에서 추진 중인 대규모 도시개발사업(▲고천 ▲초평 ▲월암 ▲청계2 ▲의왕군포안산 3기 신도시 ▲오전왕곡지구)이 속도감 있게 추진될 수 있도록 적극 지원하고, 10개의 재개발‧재건축 사업 또한 신속하게 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"라고 전했다.김 시장 설명에 따르면, 의왕시는 올해 포일동 산업단지 조성 사업과 의왕산업진흥원 설립을 차질없이 추진하고, 지역상권 활성화를 위해 '의왕도깨비시장 아케이드'조성사업을 올해 4월까지 마무리할 예정이다. 아울러, 인덕원~동탄선 및 월곶~판교선 복선전철이 계획대로 추진될 수 있도록 지원하고, 의왕역 GTX-C 노선 역시 조기에 공사가 이뤄질 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협의할 계획이다.특히, 위례~과천선 의왕 연장안이 올해'제5차 국가철도망구축계획'에 반영될 수 있도록 총력을 다하고, 인덕원~동탄선 (가칭) 왕곡역 신설안'과 '국철 1호선 월암역 신설안'에 대해 국토부 및 한국토지주택공사와 적극 협의할 예정이다.올해 개관하는 의왕문화예술회관을 의왕시 문화의 중심시설로 만들고, 의왕문화재단 설립을 통해 도시의 문화 품격을 한층 높여 나가기로 했다. 이와 함께 백운호수공원에는 오색정원과 음악분수 등을 추가로 조성하고, 왕송호수공원은 3기 신도시 개발과 연계해 품격 있는 여가 공간으로 만들어 갈 예정이라고 한다.