외할머니 레시피로 끓인 한 솥, 감기가 날아갑니다

1. 들기름을 두른 큰 솥에 소고기와 무를 볶다가 고춧가루, 국간장, 멸치액젓을 넣는다.

2. 무가 투명해지면 물과 코인 육수 넣고, 팔팔 끓으면 대파, 콩나물, 버섯 등을 넣는다.

3. 다진마늘, 국간장, 천일염으로 간을 한다.

결국, 감기 몸살이 왔다. 겨우내 잘 버티던 몸이 잠시 쉬어가란다. 며칠 전 창문을 열고 대청소를 할 때 한기가 들었는지, 온몸에 찬 기운이 서려 온수 매트를 켜고선 이불을 발끝까지 꽁꽁 싸맸다.평소 잘 먹지 않던 감기약을 먹었더니 약 기운에 취해 내내 멍하고, 글도 손에 잡히지 않았다. 눈에 보이지 않는 바이러스에도 이렇게 꼼짝 못하다니... 연약하고 무상한 몸을 자각하며, 평소 건강하게 하고 싶은 것들을 할 수 있음에 새삼 감사한 마음이 들었다.며칠 간 자다깼다 하며 식구들 끼니만 겨우 챙겼다. 그러다 오늘은 비타민도 잔뜩 먹고, 좀 더 힘을 내 경상도식 소고기뭇국을 끓였다. 외할머니 댁에 갈 때면 큰 솥 가득 끓여 내어주시던 국이었다. 몸이 아플 때는 엄마가, 엄마의 엄마가 해주던 음식이 더욱 그리워지기 마련이다.추억의 레시피는 생각보다 간단했다.갓 지은 흰 쌀밥에 연기가 펄펄나는 '뜨겁고, 맵싹하고, 칼칼하고도 시원한' 한 그릇을 뚝딱 비웠다. 땀과 콧물을 닦고 나니, 몸 안의 한기가 빠져나간 듯 한결 개운하고 따스한 느낌이 든다. 따가웠던 목구멍도 한결 편안해진다.문득, '감기'는 '기운이 감해지는 것', '몸살'은 '몸이 살려고 신호를 주는 것'이라는 어원 풀이가 떠올랐다. 제 때 잘 알아차리고 스스로 몸과 마음을 돌볼 수 있을 때, 나는 좀 더 어른이 되었다고 느낀다. 내 자신이 내게 다정한 엄마가 되어줄 때, 남에게 바라거나 의지하는 마음에서 자유로워짐을 경험한다.국에 말아 밥 한 공기 뚝딱 비우고 나니 움츠러들었던 몸 속 구석구석 온기가 번진다. 그러고 보니, 어제가 입춘이었다. 나는 두 손바닥을 모아 하늘 위로 뻗으며, 얼었던 땅을 밀어내는 새싹처럼 활짝 기지개를 켜본다. 뜨거운 국밥 안에 담긴 대를 이은 사랑이, 기어코, 나를 일으키는 날이다.