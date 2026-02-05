장동혁 "누구든 요구시 대표·의원직 걸고 재신임 투표"-오세훈 "실망"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 열고 당내 재신임 투표 및 사퇴 요구에 대해 입장 표명을 한 뒤 나서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 지난 2일 국회에서 열린 '국민의힘-서울특별시 부동산정책협의회'에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표는 5일 자신의 거취와 관련해 당내에서 재신임을 요구가 나올 경우 전 당원 투표를 실시하겠다는 입장을 밝혔다. 전 당원 투표에서 재신임을 못받을 경우 당 대표는 물론 국회의원직도 사퇴하겠다고 배수진을 쳤다.그러면서 재신임을 요구하는 측도 전 당원 투표 결과에 정치 생명을 걸라고 조건을 내걸었다. 재신임 요구 기한은 6일까지로 정했다.한동훈 전 대표 제명 사태 이후 일부 의원과 단체장들이 그를 향해 사퇴와 재신임 요구 등을 이어가자 각자의 정치 생명을 걸자는 강수를 두며 국면전환을 꾀하겠다는 의도로 풀이된다.장 대표는 이날 오후 2시 서울 여의도 국회 본관에 있는 당 대회의실에서 예정에 없던 기자간담회를 열었다. 그의 옆엔 박준태 당 대표 비서실장과 김장겸 당 대표 정무실장, 정희용 사무총장, 박성훈·최보윤 수석대변인이 배석했다.장 대표는 "최근 한 전 대표 징계와 관련해 의원들이나 일부 광역 단체장들이 제게 사퇴나 재신임 등 거취 (표명을 하라고) 언급했고, 지난 월요일(2일) 의원총회에서도 그런 요구가 있었다"라며 "저는 의총에서 '교섭단체 대표연설을 마친 후에 저의 거취에 대한 입장을 밝히겠다'라고 말씀드렸다"라며 운을 뗐다.그는 "당 대표는 당원들에 의해서 선출이 된다. 당 대표의 결정은 그런 당원들을 대신해서 하는 결정"이라면서 "(저는) 당원 게시판 문제를 전당대회 때부터 당원들께 (해결하겠다) 약속했고, 당원들은 저의 그런 약속을 믿고 당 대표로 뽑아주셨다"라고 말했다.이어 "그런데도 오늘부터 내일까지 당 대표직에 대한 사퇴나 재신임을 요구하는 목소리가 있다면, 저는 사퇴 또는 재신임 요구를 받아들일 것"이라며 "전 당원 투표를 통해서 당원의 뜻을 물어 당원들께서 저를 사퇴하라고 하거나 재신임하지 않는다면 저는 당 대표직에서 물러나고 국회의원직에서도 물러나겠다"라고 밝혔다.또 "다만 저에게 그러한 요구를 하는 국회의원이나 단체장이 있다면 본인들도 그에 상응하는 정치적 책임을 져야 할 것"이라고 했다. '정치적 책임은 직을 내려놓으라는 의미인지'를 묻는 취재진 질의엔 "정치적 생명을 다할 것을 각오하고 저는 그런 요구를 하는 것이 맞는다고 생각한다"라고 답했다.장 대표는 "우리 당은 그동안 함부로 또는 가벼이 어떤 일이 있을 때마다 당 대표의 리더십이나 원내대표의 리더십을 흔들려고 해왔다. 때로는 소장파라는 이름으로, 때로는 혁신파라는 이름으로, 때로는 개혁파라는 이름으로 그랬다"라며 "말로써 정치하는 것이 아니라, 자기가 말한 것에 대한 책임을 지는 것이 소장파다운, 혁신파다운, 개혁파다운 모습일 것"이라고 했다.장 대표는 당원 게시판 문제에서 비롯된 한 전 대표의 제명 결정이 절차적으로 정당했다는 입장도 밝혔다. 그는 "당원 게시판 문제는 당무감사위원회(위원장 이호선)와 중앙윤리위원회(위원장 윤민우)에서 당헌·당규에 정해진 절차에 따라 결정된 것이고, 최고위원회에서도 논의를 거쳐 의결된 사항"이라고 설명했다.특히 "당 대표가 개인적으로 결정하는 사항도 아니"라며 "혹자는 당무감사위나 윤리위 구성을 당 대표가 한다는 이유로 두 위원회의 결정이 당 대표의 의사와 구분될 수 없다고 지적하지만, 당헌·당규 절차상 어떠한 하자도 발견하기 어렵다고 생각한다"라고 강조했다.장 대표의 사퇴를 요구해 왔던 오세훈 서울시장은 강하게 반발했다. 이날 국회 의원회관에서 열린 토론회에 참석한 오 시장은 취재진으로부터 장 대표의 기자회견 내용을 전해 듣고 "정치적 생명을 걸고, 직을 걸고 얘기하라? 참 실망스럽다"라고 평가했다.오 시장은 이어 "오만하고 폭주하는 이재명 정부를 견제할 수 있다는 차원에서 지방선거 승리를 바라는 국민과 지지자가 많다"라며 "그 지방선거를 승리로 이끌기 위해서는 우리 당이 윤석열 전 대통령 및 계엄과 절연하고 잘못을 반성해야 한다"라고 설명했다.그러면서 "장 대표가 그에 대해 고민이 담긴 답변을 해주실 것으로 기대했는데 (되레) 그렇게 주장하는 사람들에게 자리를 걸어라? 이것은 공인으로서의 자세가 아니라고 생각한다. 국민 여러분이 준 의원직, 시장직을 걸고 당 노선 변화를 요구하라는 건 공직에 대한 장 대표의 인식을 고스란히 보여주는 것"이라고 지적했다.한편 이날 장 대표의 기자 간담회에서는 '계엄 옹호, 내란 옹호, 부정선거 동조 등에 대한' 입장을 묻는 말이 나오기도 했지만, 장 대표는 취재진의 말을 끝까지 듣지도 않은 채 "계엄이나 윤어게인, 부정선거에 대한 입장은 제가 충분히 여러 차례 말씀드렸다"라며 "이미 여러 차례 입장을 밝힌 부분에 대해 다시 입장을 묻는 것은 적절치 않아 보인다"라며 말을 마쳤다.