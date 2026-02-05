'산업전환기'... 현대차 노동자 80.9% "일자리 위협 느껴"

큰사진보기 ▲진보당 울산시당이 5일 시의회 프레스센터에서 1월 한 달간 현대자동차에 근무하는 노동자 5425명을 만나 산업전환기 일자리에 대해 물은 결과를 발표하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

현대자동차 현장에 아틀라스(두발로 걷는) 로봇이 투입되는 것을 두고 노사간 진통을 겪고 있다. 이에 진보당 울산시당이 1월 한 달간, 현대자동차에 근무하는 약 3만 명의 노동자 중 5425명을 만나 인터뷰 한 결과 노동자의 80.9%가 산업전환기 일자리에 위협을 느끼고 있는 것으로 나타났다.진보당 울산시당은 5일 울산시의회 프레스센터에서 인터뷰 진행 결과를 발표하는 기자회견을 열고 "글로벌 공급망의 변화, 탄소중립 전동화, 아틀라스 투입 등 자동차산업을 둘러싼 급변하는 환경에 대한 현대자동차 노동자들의 의식을 파악하려 했다"고 밝혔다.이번 인터뷰에서 진보당이 현대차 노동자들에게 '산업전환기 일자리'에 대해 물은 결과 '직무조정, 고용축소 가능성 있다'는 응답이 51.3%, '이미 일자리 위협을 체감하고 있다'는 응답이 29.6%에 달했다.또 관련한 현재의 관심사는 '정년연장'(51%) '산업전환에 따른 일자리감소'(27%)순으로 나타났다. 지속가능한 자동차산업을 위해 정부와 울산시가 할 일을 묻자 '고용안정과 직무전환 지원 정책이 필요하다'는 응답이 41.5%로 나타났고 '정년연장과 재취업대책을 세워야 한다'는 응답이 24.6%로 나타났다.기자회견에 참여한 박태균 진보당 현대자동차현장위원장은 "글로벌 공급망의 변화, 미국 등 확대되는 보호무역주의, 미국 현지생산증가, 탄소중립 전동화, 아틀라스 투입을 포함한 생산자동화 등 자동차산업을 둘러싼 급변하는 환경 에서 노동자들의 제1의 관심과 요구는 단연 '일자리'였다"고 밝혔다.이어 "정부와 기업은 자동차산업에 불어오는 변화에 대한 노동자의 일자리 위기의식을 무겁게 대해야 한다"며 "정부는 노동자 일자리 충격을 최소화하기 위한 '일자리 전략'을 중심으로 산업전환 에 따른 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.또한 "기업도 '이윤논리'가 아니라 고용과 일자리에 미칠 직간접적 충격 최소화를 위해 기업의 사회적 책임의식을 갖고 정부, 시민사회, 노동조합과 함께 대책을 마련해야 한다"고 덧붙였다.한편 이와 관련한 긴급토론회 '아틀라스 로봇 현장투입, 노동자의 삶과 일자리는 어떻게 할 것인 가?'가 2월 11일 오후 2시 울산 북구 오토밸리복지회관 4층에서 진보당 울산시당과 윤종오 국회의원의 주최으로 열린다.주최측은 "'아틀라스 로봇 현장투입 전격선언' 이후 사회 전반에 로봇이 인간의 노동을 대체하게 될 것이라는 우려 속에 일자리 상실에 대한 불안이 확산되고 있다"며 "휴머노이드 로봇이 현장에 투입될 경우 가져올 파장과 노동자의 일자리를 유지하기 위한 방안을 모색하고자 한다.