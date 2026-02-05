예비 교대생들 모여 캠퍼스 생활 미리 체험해봐요

AD

큰사진보기 ▲전국예비교대생 프리뷰 페스티벌 모집 공고 ⓒ 폴짝 관련사진보기

전국의 예비 교대생들이 캠퍼스 생활을 미리 체험해보고, 명사들의 강연도 듣는 자리가 마련된다.예비교사네트워크 '폴짝'은 오는 21일과 22일 양일간 서울 서초구 서울교대 연구강의동에서 '전국 예비교대생 프리뷰 페스티벌'을 개최한다.이를 위해 전국의 교육대학 초등교육과에 입학한 26학번 새내기들을 대상으로 참가자를 모집한다.신청은 오는 20일 오후 11시 30분까지이며, 참가비는 제휴 대학 소속 여부에 따라 1만 4천원 ~ 1만 9천원이다.예비교사 네트워크 폴짝은 지난 2021년 창단한 전국 교대 연합동아리이며, 현재 전국에서 200여 명의 회원들이 활동하고 있다.페스티벌에선 대학 미리보기, 교육 주제, 체험&제작, 외부 등 4개의 부스로 나눠 다양한 체험과 관람이 이뤄지며 명사를 초청해 주제별 강연도 개최한다.첫날인 21일에는 고전평론가 고미숙 작가, 오마이뉴스 설립자이자 꿈틀리인생학교를 운영하고 있는 오연호 대표, 인스타그램 '힐링쌤' 운영자 임정연 교사가 강연한다.이어 22일에는 유튜브 '이종대왕' 운영자 한민솔 교사, 교사 크리에이터 연구회 '참쌤스쿨' 대표 김차명 교사의 강연이 이어진다.참가 신청은 인스타그램 @hophop_6th 또는 전화 010-4780-3534, 010-8344-0935으로 하면 된다.