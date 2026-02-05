"이례적"이지만 무죄였던 곽상도, 이번에도 처벌 피할까

큰사진보기 ▲국민의힘 곽상도 전 의원. 2023-02-08. ⓒ 이희훈 관련사진보기

"1심 재판을 1년 받았다. 똑같은 내용으로 또 해야 한다. (중략) 피고인으로서는 이해하기 어렵다. 나만 대한민국에서 특혜 받은 사람인가. 1심 재판을 두 번 받아야 하니까."

① 최초 기소 때와 마찬가지로 무죄

② 추가 기소 인정에 따른 유죄

③ 이중 기소에 따른 공소기각

[2020년 10월 30일 분당 정자동 노래방] 유동규-김만배-정영학 대화



김만배 : 두 사람은 고문료로 안 되지. 수현(박영수 고검 딸)이하고 곽상도는.

유동규 : 그거는 저기 저기, 그거는 그리 주면 되잖아요. 아들(곽병채)한테. 배당으로.

김만배 : 아니 아니, 그거는 다른 사람보다 아들한테..

유동규 : 소득세 내고 가져가야죠 뭐.

김만배 : 그건데, 아들은 회사에 막내인데 50억을 어떻게 가져가.

유동규 : 그런데 문제는 뭐냐면, 곽 선생님(곽상도 의원)은.. 곽 선생님도 변호사 아니에요? 그럼 정치자금법에 걸리면 문제가 될 텐데. 그게 제일 문제네.

김만배 : 아니 아들한테 주든 뭐든.

유동규 : 아들한테 주는 수밖에 없어요. 아들한테 저기 그.. 아들한테, 아들이 그렇게 받아갔다 그러면 나중에 아들 문제가 나중에 불거질 수 있어요.

지난 2023년 12월 19일 곽상도 전 국민의힘 국회의원은 이른바 '대장동 50억 클럽 뇌물' 사건 항소심 첫 공판준비기일에 직접 출석해 "이중 기소"라며 아래와 같이 말했다.왜 이중 기소라는 것일까.검찰은 지난 2022년 2월 곽상도 전 의원이 화천대유자산관리 대주주 김만배씨의 청탁을 받고 사업에 도움을 준 대가로 아들 곽병채씨를 통해 50억 원(세금 등 제외 25억 원)을 받았다면서, 특정범죄가중처벌법 위반(뇌물)·특정경제범죄가중처벌법 위반(알선수재) 혐의로 기소했다. 1년 뒤, 무죄 판결이 선고됐다.재판부는 무죄 선고에 따른 비판 여론을 의식한 듯 "곽상도 피고인의 아들 곽병채에게 화천대유가 지급한 50억 원은 사회 통념상 이례적으로 과다하다"라면서도 "아들 계좌로 입금된 성과급 중 일부라도 피고인에게 지급되는 등 사정이 없는 점을 감안하면 검찰 증거만으로 아들에게 지급된 돈을 피고인에게 지급된 것으로 평가하는 것은 어렵다"라고 설명했다.또한 "김만배씨가 곽 전 의원에게 도움을 요청했다거나 곽 전 의원이 김씨 요청에 따라 하나금융 임직원들에게 영향력을 행사했다고 보기 어렵다"라며 "성과급으로 지급된 돈이나 이익이 그 대가에 해당된다고 보이지 않는다"라고 덧붙였다.'50억 클럽' 등으로 국민의 관심이 고조된 상황에서 유죄를 입증하지 못해 무죄가 나왔으니, 검찰은 체면을 구긴 셈이다. 1심 무죄 선고 후 검찰은 수사인력을 보강하고 추가 수사에 나섰다. 범죄수익은닉 혐의를 적용해 곽 전 의원을 다시 기소하고 곽병채씨도 함께 재판에 넘겼다. 이때가 지난 2023년 10월이다.곽상도 전 의원으로서는 아들이 50억 원을 받은 한 가지 행위를 두고이다. 그가 이중 기소라고 주장하는 이유다.첫 번째 사건 항소심 재판은 3회에 걸친 공판준비기일만 진행한 후 현재까지 열리지 않고 있다. 그동안 추가 기소 사건 1심 재판은 4번의 공판준비기일과 14번의 공판기일을 거쳐 마무리됐다. 검찰은 지난해 11월 결심공판에서 ▲ 곽 전 의원 징역 3년 ▲ 아들 병채씨 징역 9년, 벌금 50억 1062만 원, 추징금 25억5531만 원 ▲ 김만배씨 징역 5년을 구형했다. 6일 선고를 앞두고 있다.검찰은 "이 사건은 곽 전 의원 아들 병채씨에게 세전 50억 원이라는 천문학적 금액을 실제 제공했다는 사실에서 출발한다"라면서 "말단 직원인데도 퇴직위로금 명목으로 50억 원을 받았고, 차량 및 주거 학자금 지원을 받았다. 대장동 개발사업 관계자 누구도 병채씨와 같은 직급의 직원이 이같은 수익을 받은 것을 찾을 수 없다"라고 강조했다.이어 "김만배씨가 곽 전 의원 덕분에 대장동 개발 사업 위기 상황을 극복하고, 주위 사람들에게 그런 사실을 수차례 말한 사실과 곽 전 의원이 김씨에게 돈을 요구한 사실 등이 이 사건 재판과정에서 제3자 진술과 객관적 녹음파일을 통해 모두 확인됐다"라며 "아들의 성과금 명목으로 교묘하게 금품을 수령해 죄질이 불량하고 사회 통념과 상식에 반한다"라고 했다.재판부는 6일 어떤 판단을 내릴까. 가능성은 세 가지다.첫 번째 사건과 추가 기소 사건에서 곽 전 의원에게 적용된 혐의는 다르지만, 핵심 내용은 '호반건설의 하나은행 압력 의혹'으로 같다. 2015년 3월 대장동 개발사업자 선정 과정에서 화천대유의 경쟁사였던 호반건설이 하나은행과 화천대유가 손잡고 만든 컨소시엄을 와해하려 하자 김만배씨의 부탁을 받고 곽 전 의원이 컨소시엄이 유지될 수 있게 도움을 줬다는 것이다. 이에 대한 대가로 곽 전 의원이 화천대유에 다니던 아들 병채씨를 통해 퇴직금과 상여금 명목으로 50억 원의 뇌물을 받았다는 것이 검찰 판단이다.첫 번째 사건 1심 재판부는 대가성을 인정하지 않고 뇌물·알선수재 혐의 무죄를 선고했지만, 이번 추가 기소 사건 재판부는 다른 판단을 내릴 가능성도 없지 않다. 실제 대장동 일당들의 대화를 담은 '정영학 녹취록'에는 곽 전 의원에게 돈을 전달하려 고민했던 흔적이 여럿 발견됐다.유무죄 여부를 떠나, 재판부가 추가 기소를 이중 기소로 인정한다면 공소기각 판결이 나온다. 형사소송법 제327조는 "공소가 제기된 사건에 대하여 다시 공소가 제기되었을 때 판결로써 공소 기각의 선고를 하여야 한다"라고 규정하고 있다.곽 전 의원의 운명은 6일 오후 2시 서울중앙지방법원 425호 법정에서 결정된다.