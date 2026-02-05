김상욱 "울산 '문수로 우회도로' 국가계획 반영, 숙원 이뤘다"

큰사진보기 ▲김상욱 의원이 지난해 11월 국회에서 김운덕 국토교통부 장관을 만나 정부 차원의 적극적인 지원을 촉구했다. ⓒ 김상욱 의원실 관련사진보기

AD

5일 정부가 발표한 국가 중장기 교통계획에 울산 남구 문수로 일대 상습 교통체증 해소를 위한 '문수로 우회도로 개설사업'이 공식 반영됐다.이에 이 지역구 김상욱 더불어민주당 의원(울산 남구 갑)이 "제22대 총선 당시 최우선 공약으로 내세웠던 사업이 본격 추진 궤도에 오른 것으로, 숙원을 이뤘다"며 반기고 나섰다.이날 발표한 제5차 대도시권 혼잡도로 개선계획(2026~2030)에 포함된 울산 남구 문수로 우회도로는 총연장 2.71km, 4차로 규모로 추진되며, 보상비를 포함한 총사업비는 1360억 원에 달한다.특히 인근 9490세대 규모의 공동주택 개발과 맞물려 교통 수요 급증이 예상되는 지역에서 개통된다.앞서 김 의원은 당선 직후부터 "사통팔달 교통이 편한 남구를 만들겠다"며 조속한 개설 필요성을 지속적으로 강조했다.김상욱 의원은 ''약속했던 문수로 우회도로 개설 만큼은 반드시 해결하겠다'는 각오로 뛰어왔고 이후에도 정부 부처와 국회를 오가며 예산 확보에 주력했다"며 "예산결산특별위원으로 활동하며 기획재정부와 국토교통부, 국회 예결특위 관계자들을 잇달아 만나 국가 재정계획 반영을 강력히 요청했고, 교통 흐름 개선과 도시 균형 발전 필요성을 근거로 제시했다"고 밝혔다. 이어 "지난해 11월에는 국회에서 국토교통부 장관을 만나 정부 차원의 적극적인 지원까지 촉구했다"고 소개했다.그러면서 "문수로 우회도로가 개설되면 상습 정체 구간 해소는 물론, 향후 착공 예정인 트램 1호선과 연계해 교통량 분산 효과도 기대할 수 있다"라며 "시민들의 출퇴근 부담을 실질적으로 줄이는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.이어 "울산은 대한민국을 대표하는 산업도시인 만큼, 인구 유출 문제 해결을 위해서도 교통 인프라 확충은 필수"라며 "이번 국가계획 반영을 계기로 시민들이 살기 좋은 울산을 만드는 데 한 걸음 더 다가가길 기대한다"라고 덧붙였다.