이권재 오산시장 "압수수색, 정치수사 의심... 공정수사 촉구"

이권재 오산시장이 최근 경찰의 오산시청 압수수색과 관련해 "다가올 6.3 지방선거를 겨냥한 정치수사라는 의심을 지울 수 없다"며 강력 반발했다. 그는 도로 붕괴 사고와 관련된 압수수색 직후 입장문을 내고, 공정하고 투명한 수사를 촉구했다.이 시장은 지난해 7월 22일 진행된 1차 압수수색을 언급하며 "당시 안전정책과, 도로과, 기획예산과 등 소관 부서에 대한 광범위한 수색이 있었다. 저를 포함한 모든 공직자가 경찰 수사에 적극 협조했고, 요구 자료도 충실히 제출했다"고 설명했다.그는 아직 국토교통부 사고조사위원회의 공식 조사 결과가 발표되지 않은 상황에서 다시 집무실과 여러 부서에 대한 압수수색이 진행된 점을 문제 삼았다. 이 시장은 "이는 지방선거를 앞둔 표적 수사, 정치 수사라는 의심을 피하기 어렵다"고 주장했다.이 시장은 "그동안 선거를 앞둔 상황에서는 수사와 재판을 선거 이후로 미뤄왔다. 그런데 이번에는 국민의힘 소속 시장인 저를 겨냥해 집중포화를 퍼붓고 있다"며 "이는 사정 권력의 횡포"라고 직격했다.그러면서도 "사고 원인을 명확히 밝히는 데 끝까지 협조할 것이며, 책임을 회피하지 않겠다"며 "경찰은 야당 탄압이나 정치적 수사가 아닌 공명정대한 수사를 해야 한다"고 촉구했다.여권 안팎에서 제기되는 책임론에 대해 이 시장은 "2018년과 2020년에도 맞은편 보강토 옹벽 구간에서 붕괴 사고가 있었지만 당시 더불어민주당은 외면했다"며 "일말의 책임도 없다고 생각하느냐"고 반문했다.이 시장은 "현재도 시장으로서 직무에 최선을 다하고 있다"며 시정 운영에 흔들림이 없음을 밝혔다. 그는 중대시민재해 예방을 위한 인력·조직·예산 확대 성과도 언급했다. 행정안전부 기준인건비를 3년간 185억 증액했고, 도로 유지보수 예산도 2022년 45억에서 2023년 이후 80억으로 두 배 가까이 늘렸다고 설명했다.또한 시민 교통 불편 해소를 위해 금암터널과 가장교차로를 잇는 임시도로가 오는 5월 개통될 예정이라고 덧붙였다.그러면서 "안전에는 여야가 따로 없다"며 "정쟁을 줄이고 사고 재발 방지와 원상복구를 위해 초당적으로 힘을 모아달라"고 당부했다.