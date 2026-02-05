'홍준표 모래시계검사 신화 반기' 여운환의 두번째 재심도 기각

▲국제관광호텔의 폐쇄등기부 증명서. 국제관광호텔은 1988년 영업을 시작해 2003년 문을 닫았다. 여운환 아름다운컨벤션 대표가 국제PJ파에서 활동하며 국제관광호텔 오락실 영업을 보호받고 있었다는 1986년에는 국제관광호텔이 없었던 것이다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기