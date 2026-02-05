진석범 "화성, 정부 성장 전략의 핵심 거점 도시로"... 출마 선언

큰사진보기 ▲진석범 전 청와대 보건복지비서관실 선임행정관 출마기자회견진석범 전 청와대 보건복지비서관실 선임행정관이 5일 화성시의회 대회의실에서 화성특례시 발전을 위한 청사진을 제시하며 공식 출마를 선언했다. ⓒ 경기뉴스미디어 관련사진보기

"저는 화성특례시를 이재명정부 성장전략의 핵심 거점 도시로 만들겠다."

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 경기뉴스미디어에도 실립니다.

진석범 전 청와대 보건복지비서관실 선임행정관이 5일 화성시의회 대회의실에서 화성특례시 발전을 위한 청사진을 제시하며 공식 출마를 선언했다.그는 "다가오는 지방선거는 단순한 인물 교체가 아니라, 무너진 시민 신뢰를 회복하고 행정을 다시 시민의 편으로 돌려놓는 선택"이라며 "말이 아닌 실행으로 화성의 진짜 변화를 만들겠다"고 밝혔다.그는 화성이 인구 100만 명을 넘어선 특례시임에도 불구하고 교통 혼잡, 생활 안전, 환경 문제, 행정 비효율 등 구조적 문제를 안고 있다고 진단했다.특히 "도시는 이미 특례시로 바뀌었지만 행정은 여전히 과거 속도에 머물러 있다"며 "시민의 일상이 불편과 스트레스로 이어지고 있다"고 지적했다.이를 해결하기 위한 핵심 공약으로 ▲권역별 특화 성장 전략 ▲동·서 균형 교통 혁신 ▲미래 인재 양성을 위한 교육 혁신 ▲촘촘한 돌봄 복지 확대 ▲첨단 산업 기반 일자리 창출을 제시했다.교통 분야에서는 GTX 연계와 광역교통망 확충, 동·서 연결 간선도로 및 대중교통 노선 확대를 통해 출퇴근 혼잡을 해소하겠다고 밝혔다. 또한 친환경 교통수단 확대와 생활권 중심 교통 체계 구축도 함께 추진하겠다고 덧붙였다.돌봄·복지 정책과 관련해서는 "복지는 시혜가 아니라 시민의 권리이자 투자"라며 공공 중심의 아이돌봄 강화, 장애인·가족 돌봄 지원 확대, 어르신 방문형·커뮤니티형 돌봄 서비스 확충을 약속했다. 돌봄 종사자의 처우 개선과 전문성 강화도 함께 추진하겠다는 방침이다.미래 전략으로는 반도체·AI·바이오 등 첨단 산업과 연계한 미래캠퍼스 조성, 문화·예술·체육 인재 육성을 통한 글로벌 교육도시 도약을 제시했다. 이를 통해 청년들이 화성에서 배우고, 일하고, 정착할 수 있는 구조를 만들겠다고 강조했다.진 전 행정관은 행정 혁신에 대해서도 강한 의지를 보였다. 그는 "민원은 접수로 끝나선 안 된다"며 시민 신속대응 전담 조직 운영, 데이터 기반 행정, 공개 브리핑과 시민 확인 가능한 행정 시스템 도입을 공약으로 내걸었다.이어 "구청 중심의 생활 행정을 강화해 시민의 문제를 가장 가까운 곳에서 신속하게 해결하겠다"며 성과·책임·협업 중심의 공무원 조직문화 혁신도 약속했다.끝으로 "이재명 대통령이 강조해 온 실용과 실행의 철학을 화성 시정에 온전히 구현하겠다"며 "이재명과 함께, 화성은 진석범이라는 각오로 시민의 삶을 바꾸는 행정을 보여드리겠다"고 말했다.