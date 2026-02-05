박관열, 광주시장 출마 선언… "직통 광주로 시민 삶 바꾸겠다"

큰사진보기 ▲2026년 지방선거를 앞두고 박관열 전 경기도의원이 5일 광주시장 출마를 공식 선언했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

2026년 지방선거를 앞두고 박관열 전 경기도의원이 5일 광주시장 출마를 공식 선언했다.그는 "멈춰버린 광주의 심장을 다시 뛰게 하겠다"며 "'직통(直通) 광주'를 핵심 슬로건으로 내걸고, 현장 중심 행정과 실질적 변화를 이루겠다"고 약속했다.박 전 의원은 이날 오전 출마 선언문을 통해 "수십 년간 중첩규제와 난개발, 불통 행정으로 정체된 광주에는 탁상행정이 아닌 현장에서 답을 찾는 '직통 사령관'이 필요하다"고 강조했다. 그는 단순한 소통을 넘어 즉시 연결되는 '직통 광주'를 만들겠다며, 시민과 직접 맞닿는 행정을 비전으로 제시했다.박 전 의원은 '직통광주'를 위한 3대 비전으로 ▲직통시장 ▲직통교통 ▲직통경제를 내놓았다.먼저 직통시장과 관련해 당선 즉시 경안시장 내에 추가 집무실을 설치하겠다는 파격적인 공약을 발표했다. 그는 "시민의 삶이 가장 치열한 시장 한복판에서 상인과 시민의 목소리를 생생하게 듣고, 비가 오면 함께 비를 맞는 시장이 되겠다"며 현장 행정의 의지를 다졌다.이어 "직통교통 슬로건을 통해 광주의 가장 큰 현안인 교통난 해결을 위해 국회와 국토부를 직접 찾아가 철도망 확충과 도로 연결을 추진하겠다"고 밝혔다. 경기도의회 예결위원 시절의 경험과 중앙 인맥을 총동원해 서울과 광주를 막힘없이 잇는 교통망을 구축하겠다는 포부를 드러냈다.그러면서" 직통경제를 내세우며 지역 경제 활성화를 위해 돈이 도는 선순환 구조를 만들겠다"고 강조했다. 그는 이재명 대통령(당시 경기지사)과 함께 기본소득 정책을 설계했던 경험을 언급하며, 소상공인과 시민의 삶을 실질적으로 개선하는 경제 모델을 제시했다.박 전 의원은 광주를 "잠자는 베드타운에서 깨어있는 자족도시로, 규제의 땅에서 기회의 명품도시로 탈바꿈시키겠다"고 선언했다. 또한 소병훈·안태준 국회의원과 함께 '3각 편대 원팀'을 구성해 강력한 변화를 이끌겠다고 약속했다.그는 직통경제와 관련한 구체적 해법을 묻는 기자의 질문에 "유효수요 확대를 위한 지역 내 생산제품의 판로를 개척하겠다"며 "신보출연금 확대를 위한 노력을 기울이고 지역화폐 반영 예산을 대폭 확대하겠다"고 말했다.그러면서 "화려한 말잔치보다 실천하는 발이 필요한 때"라며 "시민 곁에서 함께 울고 웃으며 문제를 해결할 진짜 일꾼 박관열의 손을 잡아달라"고 지지를 호소했다.