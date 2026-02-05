메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

26.02.05 13:46최종 업데이트 26.02.05 13:46

일본인교장 퇴출 맹휴투쟁 전개한 청주농고

[우리는 적어도 그러지 않았다. 충북학생독립운동사 제19-4편] 청주농업고등학교

원고료로 응원하기
ⓒ 충북인뉴스

ⓒ 충북인뉴스

1927년 9월 12일 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 4학년생 35명은 일제히 수업을 거부하고 동맹휴학(맹휴투쟁)에 돌입했다.

학생들이 맹휴에 돌입한 이유는 일본인 고산(高山) 교장을 배척(=퇴출)하기 위해서였다.

그들은 일본인 고산 교장이 매사에 무성의하다는 것을 지적했다.

AD
맹휴투쟁이 시작되자 학교 당국은 학생들이 모여 있는 곳을 파악하기 위해 안간힘을 썼다.

당시 <동아일보>에 따르면 학교당국의 시도는 성공을 거두지 못했다.

맹휴 투쟁은 약 2주일 정도 진행된 것으로 보인다.

<동아일보>에 따르면 그해 9월 27일이 되어서야 맹휴투쟁에 참가했던 학생들이 등교했다.

9월 12일 맹휴투쟁이 시작된 지 2주 정도 지나서였다.

ⓒ 충북인뉴스

학생들의 등교로 맹휴투쟁은 마무리 됐지만, 일본인 교장을 약속을 뒤집었다.

일본인 교장은 학부형에게 "최후처분(=퇴학) 같은 것을 피하고, 단 한 명의 희생자도 내지 않겠다"고 약속했다.

하지만 일본인 고산 교장은 약속을 깨고, 학생 1명에게 퇴학, 2명에게는 5일, 3명에게는 3일간의 정학 처분을 내렸다.

【참고 문헌】

국사편찬위원회 한민족독립운동사 연표

동아일보 : 1927.9.26., 10.2

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

#충북인뉴스

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
충북인뉴스 (043cbinews) 내방

충북인뉴스는 정통시사 주간지 충청리뷰에서 2004년5월 법인 독립한 Only Internetnewspaper 입니다. 충북인뉴스는 '충북인(人)뉴스' '충북 in 뉴스'의 의미를 가집니다. 충북 언론 최초의 독립법인 인터넷 신문으로서 충북인과 충북지역의 변화와 발전을 위한 정론을 펼 것입니다.

이 기자의 최신기사충북참여연대 "'묻지마' 통합 반대… 주민 이해할 수 있는 언어로 설명해야"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기