일본인교장 퇴출 맹휴투쟁 전개한 청주농고

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

1927년 9월 12일 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 4학년생 35명은 일제히 수업을 거부하고 동맹휴학(맹휴투쟁)에 돌입했다.학생들이 맹휴에 돌입한 이유는 일본인 고산(高山) 교장을 배척(=퇴출)하기 위해서였다.그들은 일본인 고산 교장이 매사에 무성의하다는 것을 지적했다.맹휴투쟁이 시작되자 학교 당국은 학생들이 모여 있는 곳을 파악하기 위해 안간힘을 썼다.당시 <동아일보>에 따르면 학교당국의 시도는 성공을 거두지 못했다.맹휴 투쟁은 약 2주일 정도 진행된 것으로 보인다.<동아일보>에 따르면 그해 9월 27일이 되어서야 맹휴투쟁에 참가했던 학생들이 등교했다.9월 12일 맹휴투쟁이 시작된 지 2주 정도 지나서였다.학생들의 등교로 맹휴투쟁은 마무리 됐지만, 일본인 교장을 약속을 뒤집었다.일본인 교장은 학부형에게 "최후처분(=퇴학) 같은 것을 피하고, 단 한 명의 희생자도 내지 않겠다"고 약속했다.하지만 일본인 고산 교장은 약속을 깨고, 학생 1명에게 퇴학, 2명에게는 5일, 3명에게는 3일간의 정학 처분을 내렸다.【참고 문헌】국사편찬위원회 한민족독립운동사 연표동아일보 : 1927.9.26., 10.2