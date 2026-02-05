충북참여연대 "'묻지마' 통합 반대… 주민 이해할 수 있는 언어로 설명해야"

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

충북참여자치시민연대(아래 충북참여연대)가 정부가 추진하는 광역행정통합이 주민 동의과정없이 속도전으로 진행되고 있다고 비판했다.5일 충북참여연대는 성명을 발표하고 "주민 동의없는 광역행정통합 속도전에 반대한다"고 밝혔다.이들은 먼저 " 수도권 집중화 해소라는 방향성에는 공감하나, 광역행정통합이 유일한 해법이라는 '묻지마' 통합 속도전에 단호히 반대한다"고 전했다.이어 "지금의 논의는 '누가 더 빨리, 더 큰 권력을 거머쥐는가'에만 혈안이 되어 있다"며 " 정부에서 발표한 4년간 20조 원 지원이라는 인센티브는 경쟁을 더욱 가속화 시키고 있다"고 지적했다.그러면서 "정부의 역할은 인센티브를 미끼로 던져 갈등을 조장하는 것이 아니라, 지자체 간 이해관계를 조정하며 국가적 차원의 중장기 비전을 제시하는 것"이라고 강조했다.충북참여연대는 "행정통합은 시·도민들의 삶과 매우 밀접하게 관련되어 있다"며 " 주민투표나 충분한 숙의 과정이 없이, 임기가 얼마 남지 않은 지방의회의 동의 절차만을 거쳐 비민주적이고 졸속으로 추진되고 있는 것도 심각한 문제"라고 지적했다..이들은 "광역행정통합은 국내에서 전례가 없는 실험이며, 한 번 시행되면 되돌리기 어려운 비가역적 정책"이라며 "마산·창원·진해 통합의 후유증, 부울경 메가시티의 좌초, 충청광역연합의 사례 등 과거의 경험에 대한 엄밀한 분석과 부작용 검토가 선행되어야 마땅하다"고 밝혔다.충북참여연대는 "주민들이 이해할 수 있는 언어로 편익과 위험을 상세히 설명하고 동의를 구하는 과정은 선택이 아닌 필수"라며 "주민의 참여가 보장되지 않고, 권력의 통제가 불가능하며, 정보가 가려진 통합은 민주주의의 후퇴"라고 지적했다.이어 "지금이라도 장밋빛 환상을 걷어내고, 아래로부터의 숙의와 민주적 절차에 기반한 지속 가능한 자치분권 모델을 다시 설계하라"고 요구했다.