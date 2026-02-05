병원 가기 전 역에서 먼저 만난다

큰사진보기 ▲부천역 건강상담센터에서 시민이 건강상담을 받고 있다. ⓒ 부천시 관련사진보기

출퇴근길 시민들의 발길이 끊이지 않는 부천역 3층 대합실 한편에 잠시 걸음을 멈추고 자신의 건강 상태를 점검할 수 있는 공간이 있다. 부천시가 운영하는 '부천시 건강상담센터'다. 병원을 찾기 전, 혹은 특별한 증상이 없어도 부담 없이 건강을 확인할 수 있는 생활 밀착형 공간으로 자리 잡고 있다.부천시는 시민들이 일상 속에서 쉽고 편리하게 건강서비스를 받을 수 있도록 부천역 3층 대합실에 건강상담센터를 운영하고 있다. 별도의 예약 없이 누구나 무료로 이용할 수 있으며, 출퇴근길이나 외출 중 잠시 들러 상담을 받을 수 있다는 점에서 시민들의 접근성이 높다. 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 점심시간은 낮 12시부터 오후 1시까지다.센터에서는 혈압·혈당·체성분·스트레스 측정 등 대사증후군 예방 관리 서비스를 비롯해 치매 선별검사, 금연 상담, 노인 우울 검사 등 시민 수요가 높은 건강서비스를 한 곳에서 제공한다. 단순한 건강 측정에 그치지 않고, 상담 결과에 따라 고혈압·당뇨병 등록교육센터, 치매안심센터, 정신건강복지센터 등 유관기관과 연계해 지속적인 관리가 가능하도록 안내하는 것이 특징이다.부천시 소사보건소 건강증진팀에 따르면, 부천역 건강상담센터는 현재 부천시 내에서 유일하게 운영 중인 역세권 건강상담 공간이다. 담당자는 "부천역은 유동 인구가 많아 시민 접근성이 뛰어난 장소"라며 "병원을 찾기 전 가볍게 자신의 건강 상태를 점검할 수 있는 창구를 마련하자는 취지에서 운영되고 있다"고 설명했다.지난해 이 센터를 이용한 시민은 약 6천 명에 달한다. 담당자는 "연간 6천 명이라는 이용 실적은 단순 건강상담 공간으로서는 적지 않은 수치"라며 "출퇴근길이나 외출 중 잠시 들러 상담을 받는 시민들이 꾸준히 늘고 있다"고 전했다.운영시간이 평일 주간으로 한정된 데 대해 아쉬움을 표하는 시민들도 있지만, 과거 야간 운영을 시도했다가 안전 문제로 현재의 운영 방식이 정착됐다는 설명이다. 담당자는 "과거 한시적으로 야간 운영을 했지만, 역 주변 특성상 음주자 등으로 인한 근무자 안전 문제도 함께 고려할 수밖에 없었다"고 말했다.송정원 부천시보건소장은 "건강상담센터는 시민이 일상에서 부담 없이 건강을 관리할 수 있는 열린 공간"이라며 "앞으로도 시민 눈높이에 맞춘 맞춤형 상담과 보건서비스 연계를 통해 건강한 부천을 만들어가겠다"고 밝혔다.생활 동선의 중심인 역사(驛舍) 안에 자리한 작은 상담 공간이 시민들의 건강관리 첫 관문 역할을 하고 있다. 부천시는 앞으로도 시민 건강 관리를 위한 현장 밀착형 보건사업을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.