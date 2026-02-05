우원식 "장동혁 개헌 얘기에 귀 번쩍, 설 전후 국민투표법 개정"

우원식 국회의장이 5일 6·3 지방선거 때 개헌안 동시 투표를 위해 국민투표법 개정을 설 연휴 전후 시점에 추진하겠다고 밝혔다. 이견을 없애기 위해 제1야당 국민의힘을 끝까지 설득하겠다면서도, 합의가 안 될 경우 "어느 게 국민의 편인지 생각하겠다"며 강행 추진 의사를 분명히 했다.
우 의장은 이날 국회 사랑재에서 열린 신년 기자회견에서 차기 국회 과제 중 가장 먼저 '국민투표법 개정과 개헌'을 꼽았다. 모두발언에서 그는 "상임위에서 심사 중인 국민투표법 개정은 아직까지는 어려움이 있는 게 사실"이라면서도 "설 전후를 지방선거 동시투표를 위한 개정 시한으로 보고 있다", "마지막까지 최선을 다해 (여야를) 설득해볼 작정"이라고 했다.
국민투표법은 개헌에 앞서 필요한 핵심 법률로 국회 의결 개헌안을 국민투표에 부치는 구체적 절차를 규정하는데, 2014년 헌법불합치 결정 이후 10년 넘게 방치돼 있는 상태다. 우 의장은 이날 기자 질의응답 중에도 "국민의힘 장동혁 대표가 세종시 행정수도 이전으로 개헌 얘기하는 걸 보고 정말 깜짝 놀라고 귀가 번쩍 뜨였다"며 "세종시 이전 개헌을 하더라도 국민투표법이 필요하다", "개헌 얘기하는 순간 당연히 절차적으로 해야 되는 게 국민투표법 개정"이라고 설명했다.
전날(4일) 장동혁 당대표가 교섭단체 대표연설에서 언급한 개헌 관련 발언을 언급한 것이다. 장 대표는 '세종시 행정수도 완성' 관련해 "이재명 정부 임기 내에 청와대와 국회를 세종시로 완전히 옮길 수 있도록, 헌법 개정, 특별법 제정, 청사 건설 등 제반 사항을 함께 검토.추진하자"고 짚었고 이에 민주당 일부, 국민의힘 다수 의원들이 함께 박수를 쳐 호응했다(관련 기사: 장동혁, 첫 교섭단체 대표연설 "영수회담 하자"... "내란이나 하지마"
https://omn.kr/2gxt4).
"시간만 끄는 필리버스터는 잘못... 지금은 독서 대회지 국민 설득하는 토론 아냐"
그는 이날 '개헌' 관련 설명에 가장 자주, 가장 크게 목소리를 높였다. 우 의장은 "(현) 헌법을 만들던 87년 상황은 삐삐도 없던 때다. 그 뒤로 약 40년 간 사회가 엄청나게 변했음에도 '저출산 고령화', '기후위기와 지역소멸' 등 대비가 지금 헌법에는 전혀 안 들어가 있다"라며 지금이 개정 적기라고 설득했다. "여러 차례 이야기를 했는데, 대통령의 (개헌) 뜻도 분명했다"는 것. 개헌을 말하는 우 의장 표정에서는 이번이 아니면 기회가 없다는 절박함마저 읽혔다.
다만 우 의장은 "이번엔 '문을 여는 개헌'"이라며 "합의한 만큼, 할 수 있는 만큼 단계적으로 지방선거와 같이 하자"고만 했다. 그는 "윤석열 전 대통령 내란 재판이 끝나고 나면 사회를 좀 더 근본적으로 바꿔야 된다는 요구가 커지지 않겠나. 그 때가 개헌 논의 적기일 것"이라면서도 "가급적 (여야) 합의를 하자는 건데, 합의가 안 되면 또 어떻게 하겠나. 합의가 안 된다고 그냥 밀쳐놓고 (상정)하지 말아야 되는 건 아니다"라고도 덧붙였다. 합의 없이도 범여권 뜻을 모아 추진하겠다는 이야기다.
한편 우 의장은 이날 "여야 간 견해 차이는 당연하다"면서도 국민의힘의 필리버스터 남용을 에둘러 비판했다. 그는 "지금은 필리버스터를 시간 끄는 용도로 쓰는데 굉장히 잘못된 것"이라며 "전에 테러방지법을 막으려 (필버를) 열흘인가 했는데 실제로 국민 여론이 바뀌었다. 그게 필리버스터의 묘인데 지금은 전혀 그런 의미가 없어졌다"고 짚었다. "(필버는) 시간을 끄는 수단이라서가 아니고 국민 설득 수단이라서 유효하다", "몇 시간을 책을 읽으면 그게 독서 대회이지 토론하는 건가"란 지적이다.
지난 2024년 6월 취임한 우 의장은 이후 비상계엄 선포 해제, 대통령 탄핵소추안 의결 등 굵직한 사건들을 겪었다. 그는 이날 임기 중 실적으로 ▲비상계엄 기록 보존 ▲의정활동 기록물의 체계적인 수집·관리를 위한 국회기록원 설립 ▲국회개혁 자문위원회 운영 및 개선방안 도출 ▲국회 세종의사당 청사진 마련 추진 ▲사회경제 5단체 간담회 비롯 사회적 대화 여건 조성 등을 꼽았다.
우 의장은 이날 차기 행보에 대해선 별다른 답변을 하지 않았다. 그는 '오는 8월 전당대회 출마 또는 당권 도전 얘기도 계속 나오는데 실제 출마 가능성이 있느냐'는 질문에 그는 "저는 제게 주어진 일을 끝까지 하는 특성이 있다"며 "저는 의장으로서 해야 될 일에 최선을 다해서 하고, 어떻게 평가하느냐 그거는 그다음 이야기다. 아직은 그런 문제들에 대해서 전혀 고려하고 있지 않다"고만 답했다.