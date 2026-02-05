"지방선거 때 여당에 힘 실어줘야" 52%... 2주 전보다 상승

큰사진보기 ▲전국동시지방선거를 120일 앞두고 광역자치단체장과 교육감 선거 예비후보자 등록이 시작된 3일 서울 종로구 서울시선거관리위원회에서 관계자들이 업무를 보고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지난 1월 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 정청래 더불어민주당 대표와 조국 조국혁신당 대표가 조문객을 맞이하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 1월 29일 제명 결정과 관련해 기자회견을 마친 뒤 국회 소통관을 나서고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

현 정부의 국정안정을 위해 오는 6월 지방선거 때 여당에 힘을 실어줘야 한다는 여론이 상승했다. 더불어민주당·조국혁신당 합당에 대해서는 반대한다는 의견이 더 많았다. 국민의힘의 한동훈 전 대표 제명 결정이 향후 당에 부정적 영향을 줄 것이란 관측이 긍정적 영향을 줄 것이란 관측보다 높았다.5일 발표된 전국지표조사(NBS) 2월 1주차 조사결과다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 2~4일 전국 만 18세 이상 1003명(총통화 5331명, 응답률 15.9%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사로 현재 지지하는 정당을 비롯해 관련 현안들에 대한 의견을 물었다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).민주당과 국민의힘 지지도는 직전 조사(1.19~1.21)와 비교할 때 큰 변화가 없었다. 민주당 지지도는 직전 조사 대비 1%p 오른 41%, 국민의힘 지지도는 직전 조사 대비 2%p 오른 22%로 나타났다. 그 외에는 조국혁신당 3%, 개혁신당 3%, 진보당 1%였고 지지정당 없음 혹은 모름/무응답을 택한 태도유보층은 직전 조사 대비 3%p 내린 29%로 조사됐다.다만 오는 6월 지방선거에 대한 인식을 조사한 결과는 직전 조사와 비교할 때 변화가 있었다.현 정부의 국정안정을 위해 오는 6월 지방선거 때 여당에 힘을 실어줘야 한다는 이른바 '국정안정론'에 동의한 응답은 직전 조사 대비 5%p 오른 52%로 나타났다. 반면 현 정부를 견제하기 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다는 소위 '정부견제론'에 동의한 응답은 직전 조사 대비 4%p 내린 36%였다(모름/무응답 12%).연령·지역별로 보면 대구/경북(5%p↓, 39%→34%, 정부견제론 52%)을 제외한 대다수 응답층의 국정안정론 응답이 직전 조사와 비슷하거나 상승했다.특히 18·19세 포함 20대(17%p↑, 23%→40%, 정부견제론 40%)와 70대 이상(6%p↑, 35%→41%, 정부견제론 45%), 서울(7%p↑, 41%→54%, 정부견제론 35%)과 부산/울산/경남(8%p↑, 43%→51%, 정부견제론 33%)에서 국정안정론 상승 폭이 두드러졌다.민주당·조국혁신당 합당 문제나 한동훈 제명 결정 논란은 민주당과 국민의힘 양당의 내부 갈등 현안이다.먼저 합당 문제에 대해서는 전체 응답자의 44%가 "반대"를 택했다. "찬성"을 택한 응답자는 29%, "모름/무응답"을 택한 응답자는 27%였다. 민주당 지지층(n=410)에서는 찬성 47%, 반대 38%로 격차가 크지 않았다. 모름/무응답은 15%였다.진보층(n=257)에서는 찬성 50%, 반대 34%, 모름/무응답 15%로 나타났다. 다만 중도층(n=330)에서는 찬성 25%, 반대 51%, 모름/무응답 24%로 합당 반대 의견이 우세했다.한동훈 제명 결정이 국민의힘에 끼칠 영향을 물어봤을 땐, 전체 응답자의 35%가 부정적인 영향을 미칠 것이라고 봤다. 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 본 응답자는 18%, 별다른 영향을 미치지 않을 것이라고 본 응답자는 35%였다(모름/무응답 12%).국민의힘 지지층(n=218)과 이념성향 보수층(n=297)에서는 긍정적 영향을 미치거나 별다른 영향을 미치지 않을 것이라고 보는 응답이 더 많았다.국민의힘 지지층의 37%가 긍정적 영향을 관측했고 부정적 영향을 관측한 응답자는 26%였다. 별다른 영향이 없을 것이라고 본 응답자는 31%였다. 보수층에서는 '별다른 영향 없음' 응답 36%, '긍정적 영향' 응답 33%, '부정적 영향' 응답 26%로 집계됐다.한편 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하며 된다.