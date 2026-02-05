박지원 "조국 대선 위한 합당 아냐, 통합해 확실히 지선 이겨야"

큰사진보기 ▲박지원 더불어민주당 의원은 5일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 정청래 대표의 조국혁신당 합당 제안 문제에 대해 "통합해서 확실히 선거에서 이겨야 한다"며 합당의 필요성을 강조했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

박지원 더불어민주당 의원은 5일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 정청래 대표의 조국혁신당 합당 제안 문제에 대해 "통합해서 확실히 선거에서 이겨야 한다"며 합당의 필요성을 강조했다.박 의원은 "만약 혁신당하고 선거 후에 통합한다고 하면 서울시장이나 부산시장 선거에 혁신당에서 후보를 안 낸다는 보장도 없지 않나"라며 "그랬을 때 문제가 있다, 그러니까 선거의 확실한 승리를 위해서 통합을 하는 게 좋다"고 말했다.이어 그는 "정청래 대표가 절차에 하자가 있었던 것에 사과하고 소통하고 있다"며 "정 대표가 당내 의원들과 소통을 하고 있고, 또 전당원 투표로 가기 때문에 (합당이) 잘 되리라고 본다"고 밝혔다.그는 '이재명 대통령의 지지율이 높아 선거 승리 가능성이 큰 상황에서 오히려 합당 제안이 민주당 내부를 분열시켜 선거에 악영향을 주는 게 아니냐'는 우려에 대해 "물론 지금 민주당 단독으로 지방선거를 치르더라도 압도적 승리를 하리라고는 본다"면서도 "하지만 그래도 목표가 같고 길이 같으면 함께 가야 한다"고 말했다.또 그는 '합당 제안이 정 대표의 차기 당권과 조국 대표의 차기 대선을 위한 것 아니냐'는 일각의 의혹 제기에 "그렇게 보지 않는다"며 "우리가 정권 재창출을 위해서는 선택의 폭을 넓혀줘야 된다, 조국이 되면 어떻고 김민석이 되면 어떻고 정청래가 되면 어떠냐, 이건 넓혀줘야 된다"고 강조했다.그러면서 "선택의 폭을 넓혀서 국민과 당원으로 하여금 한 사람을 뽑아내야 승리하지 저 혼자 대통령 후보 나와서 본선에서 이기겠나, 이건 그렇게 좁게 볼 필요는 없다"고 덧붙였다.