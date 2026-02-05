이 대통령 국정지지율 63%... "중과 유예 종료 잘 했다" 61%

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 대통령과학장학생·올림피아드 대표단 친수 및 간담회(미래 과학자와의 대화)에서 기념 영상 시청 후 박수치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 4일 서울 강남구 한 부동산 중개업소 앞에 급매물 안내문이 붙어 있다. 이날 이재명 대통령은 "부동산 투자 투기하며 '또 연장하겠지'라는 부당한 기대를 가진 다주택자보다 집값 폭등에 고통받는 국민이 더 배려받아야 한다"고 밝혔다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 5일 전국지표조사(NBS) 2월 1주차 조사에서 63%로 집계됐다. 직전 조사(1.19~1.21) 대비 4%p 올랐다. 이는 NBS 조사기준 2025년 8월 1주차 조사(65%) 이후 가장 높은 긍정평가 결과다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 1%p 내린 30%로 조사됐다. 모름/무응답은 직전 조사 대비 3%p 내린 7%였다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 2~4일 전국 만 18세 이상 1003명(총통화 5331명, 응답률 15.9%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다(오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).연령별로는 18·19세 포함 20대(11%p↑, 33%→44%, 부정평가 37%)를 제외한 대다수 연령대의 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가 했다.70대 이상(1%p↓, 55%→54%, 부정평가 37%)의 긍정평가가 직전 조사 대비 소폭 하락했지만 50%대를 유지했고, 30대(5%p↑, 56%→61%, 부정평가 31%)와 60대(1%p↑, 59%→60%, 부정평가 39%)의 긍정평가는 60%대로 나타났다. 40대(1%p↑, 77%→78%, 부정평가 19%)와 50대(4%p↑, 72%→76%, 부정평가 19%)의 긍정평가는 70% 후반대였다.지역별로도 대부분 응답자의 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가 했다. 광주/전라(2%p↑, 84%→86%, 부정평가 7%)의 긍정평가가 직전 조사와 마찬가지로 80%대로 집계됐고, 대구/경북(5%p↓, 55%→50%, 부정평가 47%)의 긍정평가는 직전 조사 대비 하락했음에도 50%대를 유지했다.다른 지역에 비해 변화 폭이 컸던 서울(10%p↑, 51%→61%, 부정평가 31%)과 부산/울산/경남(8%p↑, 52%→60%, 부정평가 30%)의 긍정평가는 60%대를 기록했다. 인천/경기(2%p↓, 63%→61%, 부정평가 31%)와 대전/세종/충청(2%p↑, 61%→63%, 부정평가 31%)의 긍정평가도 직전 조사와 마찬가지로 60%대로 나타났다.지지정당별 국정수행 평가 변화는 크지 않았다. 더불어민주당 지지층(n=410)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 오른 95%(부정평가 3%)로 집계됐다. 국민의힘 지지층(n=218)의 긍정평가는 직전 조사 대비 변화 없는 22%(부정평가 71%)였다.이념성향별로는 보수층(n=297)의 변화가 상대적으로 적었다. 보수층의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 오른 35%, 부정평가는 2%p 오른 59%로 나타났다. 반면 진보층(n=257)의 긍정평가는 직전 조사 대비 5%p 오른 91%, 부정평가는 4%p 내린 7%로 집계됐다. 중도층(n=330)의 긍정평가도 직전 조사 대비 7%p 오른 69%, 부정평가는 3%p 내린 25%로 조사됐다.한편, NBS는 다주택자 양도소득세 중과 유예 폐지와 1.29 부동산 대책에 대한 평가도 조사했다. 그 결과 응답자들은 중과 유예 폐지에 대해서는 대다수가 잘한 조치라고 판단했다. 다만 수도권 유휴 공공부지를 활용해 약 6만 가구를 공급하는 1.29 부동산 대책의 효과 여부에 대해서는 의견이 비등하게 엇갈렸다.먼저 중과 유예 폐지에 대한 긍·부정 평가를 4점 척도로 물은 결과, "잘한 조치"란 의견은 61%(매우 잘한 조치 30%＋대체로 잘한 조치 31%)로 조사됐다. "잘못한 조치"란 의견은 27%(대체로 잘못한 조치 16%＋매우 잘못한 조치 11%)로 나타났다. 모름/무응답은 12%였다.대다수 연령·지역별 응답자의 절반 이상이 중과 유예 폐지에 긍정적 평가를 내렸다. 국민의힘 지지층에서는 부정적 평가가 56%로 조사됐지만 2주택 이상 보유자(n=126)의 53%는 중과 유예 폐지 조치를 잘한 조치라고 평했다. 참고로 무주택자(n=296)과 1주택자(n=557)에서는 잘한 조치란 평가가 각각 62%, 63%로 조사됐다.1.29 부동산 대책 효과에 대한 긍·부정 전망을 4점 척도로 물은 결과에서는 "효과 있을 것"이란 전망이 47%(매우 효과 있다 13%＋다소 효과 있다 33%)로 나타났다. "효과 없을 것"이란 전망은 44%(별로 효과 없다 32%＋전혀 효과 없다 12%)로 그 격차가 오차범위 내였다(모름/무응답 10%).연령별로 보면 40대(53%-41%)와 50대(58%-33%), 60대(50%-43%)에서는 "효과 있을 것"이란 전망이 우세했다. 하지만 30대(31%-58%)에서는 "효과 없을 것"이른 전망이 절반 이상이었다. 주요 공급 지역에 해당하는 수도권에서는 전망이 팽팽했다. 서울(n=187) 지역 응답자의 46%가 긍정적 전망을, 44%가 부정적 전망을 했다. 인천/경기(n=327) 지역 응답자 역시 응답자의 47%가 긍정적 전망을, 45%는 부정적 전망을 했다.다만 NBS는 2025년 10월 5주차 조사에서 서울 전역과 경기도 12곳을 토지거래허가구역으로 지정한 10.15 부동산 대책에 대한 전망을 물었던 때(효과 있을 것 37%-효과 없을 것 53%)보다 정부 부동산 대책에 대한 긍정적 전망이 10%p 우세해졌다고 짚었다.이재명 대통령이 연일 엑스(X·옛 트위터)에 양도 중과 유예를 강조하고 부동산 시장 안정화 의지를 강조하고 있는 것의 효과로 추정된다.한편 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.