'삼한사미' 걱정 없는 운동 동아리를 시작했습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲'순환근력운동 동아리' 현수막현수막 아래로 보이는 운동 기구는 다리와 팔 근육을 키우는 운동 기구 중 하나다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

AD

"유영숙님이시죠? 순환 근력 운동 동아리에 한 자리가 생겼는데 나오실 수 있으신가요?"

"혹시 남편도 같이 신청했는데 같이 가도 될까요."

"죄송합니다. 딱 한 자리만 생겨서요."

"그럼 저는 다음 주부터 나가겠습니다."

"편한 복장으로 운동화 신고 나오시면 돼요."

큰사진보기 ▲순환근력운동에 사용하는 운동 기구센터에서 여덟 가지 운동 기구를 순환하며 여덟 명이 자유롭게 순환 운동을 한다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"선생님도 여기저기 잘 찾아다니시네요."

"선생님도 순환근력운동 동아리셨군요. 1월부터 참여하셨나요?"

"저는 처음부터 참여했어요."

"저는 대기로 있다가 이번 주 월요일부터 나왔어요."

"다음 학기에는 무슨 프로그램에 참여하실 건가요?

"이번에도 탁구와 캘리그래피 배울까 해요."

"저는 하모니카와 합창반 신청하려고요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 유영숙 시민기자의 개인 브런치 에도 실립니다.