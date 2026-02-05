박지원 "장동혁 영수회담 제안 이재명 대통령이 받아줘야"

큰사진보기 ▲박지원 더불어민주당 의원은 5일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 장동혁 국민의힘 대표의 영수회담 요청에 대해 "이재명 대통령이 받아줬으면 좋겠다"라고 말했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

AD

박지원 더불어민주당 의원은 5일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 장동혁 국민의힘 대표의 영수회담 요청에 대해 "이재명 대통령이 받아줬으면 좋겠다"라고 말했다.박 의원은 '이 대통령이 신년 기자회견에서 여야 대표가 먼저 만나야 한다는 취지로 이미 답을 했다'는 지적에는 "장 대표의 말을 다 들어보고 대통령께서도 하실 말씀을 다 해주셔야 한다"고 밝혔다.그러면서 "하도 지금 정치가 풀리지 않으니까 소원이 있으면 한번 들어봐야 한다, '우는 아이에게 젖 준다'고 들어봐야 한다"고 덧붙였다.또 그는 장 대표의 전날 국회 교섭단체 대표 연설에 대해 "모 신문 사설을 읽는 것 같았다"고 말했다. 이어 그는 장 대표가 연설에서 쿠팡 사태에 대한 정부의 대응과 관련, "어설프고 감정적인 접근으로는 국익도, 국민 안전도 지켜낼 수 없다"고 주장한 것에 대해서는 "쿠팡은 한국에서 돈 벌어서 미국 가서 로비해 가지고 그따위 짓 하면 그것은 오히려 우리 국민으로서 좀 화를 내야 한다"고 강조했다.그는 장 대표를 향해 "단식에서 뭐하나"라며 "박근혜 전 대통령 불러서 박 전 대통령이 '하지 말라' 하니까 단식이 끝났다"고 지적했다. 이어 그는 "박근혜, 이명박 자꾸 불러들이라고 하라, 그러면 국민이 어떻게 생각하겠나"라고 꼬집었다.