길을 막았을 뿐인데 범죄가 될까?

AD

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

시 외곽의 단독주택 밀집 지역에 수십 년간 마을 사람들이 함께 사용해 온 골목길에 어느 날 갑자기 쇠사슬이 설치되었습니다. 토지의 소유자가 "사유지이니 더 이상 통행을 허락할 수 없다"며 통행을 막은 것입니다. 차량은 물론 보행자 통행도 어려워졌고, 주민들은 경찰 신고와 민원 제기를 놓고 갈팡질팡했습니다.이처럼 통행을 둘러싼 분쟁에서 가장 많이 나오는 질문은 두 가지입니다."이건 범죄인가?""아니면 민사로 해결해야 하나?"통행 차단 문제는 형사상 교통방해죄와 민사상 주위토지통행권이 교차하는 대표적인 생활법률 분쟁입니다. 같은 행위라도 '민사냐, 형사냐'에 따라 법의 결론은 전혀 달라집니다.일반공중이 통행하는 길을 막으면 교통방해죄가 성립합니다.형법 제185조(일반교통방해)는 육로, 수로 또는 교량을 손괴 또는 불통하게 하거나 기타 방법으로 교통을 방해한 경우를 교통방해죄로 규정하고 있습니다. 여기서 중요한 것은 소유권이 아니라 공중성, 즉 불특정 다수가 실제로 이용하고 있는지 여부입니다.대법원은 마을 주민들이 오랫동안 공동으로 사용해 온 진입로를 토지 소유자가 쇠사슬로 차단한 사안에서, 해당 도로가 사실상 공중의 교통에 제공되고 있었다면 사유지라 하더라도 교통방해죄가 성립한다고 판시했습니다.이 판결은 등기상 소유관계보다 현실적인 이용 상태를 중시한 것입니다. 마을 주민 다수가 이용해 왔고 차량 통행이 빈번했으며 차단으로 대체 경로가 없다는 점이 형사책임을 인정한 핵심 근거였습니다. 즉 "내 땅이니 막을 수 있다"는 주장은, 그 길이 이미 공중의 교통 기능을 하고 있다면 통하지 않습니다.그러나 모든 통행 방해가 범죄가 되는 것은 아닙니다.통행을 막았다고 하더라도, 특정 가구만 이용하는 진입로에 불과한 경우에는 교통방해죄가 성립하지 아니하여 형사 책임이 부정되는 경우가 많습니다.대법원은 토지 소유자가 단독주택의 출입로를 차단한 사건에서, 해당 통로가 불특정 다수의 교통을 위한 것이 아니라 특정인의 출입을 위한 통로에 불과하다는 이유로 교통방해죄의 성립을 부정했습니다.이 사건에서 법원은 이용자 범위가 제한적이고 사회 일반의 교통 안전이나 질서를 해칠 우려가 크지 않다는 점을 들어 형사 문제로 보기 어렵다고 판단했습니다.결국 이 사안은 형사가 아닌 민사상 주위통행권 분쟁으로 해결될 문제였습니다.주위토지통행권, '갇힌 토지'를 위한 민사적 해법입니다.민법 제219조(주위토지통행권)는 어느 토지와 공로 사이에 그 토지의 용도에 필요한 통로가 없는 경우에 그 토지소유자는 주위의 토지를 통행 또는 통로로 하지 아니하면 공로에 출입할 수 없거나 과다한 비용을 요하는 때에는 그 주위의 토지를 통행할 수 있고 필요한 경우에는 통로를 개설할 수 있다고 규정하고 있습니다. 토지 소유자에게 인접 토지를 통행할 수 있는 권리, 즉 주위토지통행권을 인정하고 있는 것입니다. 다만 이 권리는 자동으로 발생하는 것이 아니라, 법원이 구체적인 요건을 따져 인정합니다.대법원은 주위토지통행권과 관련하여 통행의 필요성, 침해가 가장 적은 통행 방법, 통상적인 보상의 필요성을 종합적으로 고려해야 한다고 판시해 왔습니다.실무에서 흔히 문제 되는 것은, 통행 필요성이 있음에도 불구하고 당사자 일방이 임의로 길을 사용하거나, 반대로 감정적으로 통행을 전면 차단하면서 분쟁이 확대되는 경우입니다. 주위토지통행권은 원칙적으로 가처분이나 본안 소송을 통해 범위와 방법을 정하는 권리라는 점을 간과해서는 안 됩니다.통행 분쟁에서 가장 중요한 것은 초기 판단입니다. 마을 주민 다수가 이용하는 길이라면 형사 대응이 우선 고려될 수 있고, 특정 토지의 출입 문제라면 민사 절차가 우선입니다. 실무에서는 형사 고소부터 제기했다가 무혐의 처분을 받고 나서야 민사로 방향을 틀어, 시간과 비용만 낭비하는 경우를 자주 봅니다. 반대로 명백한 공중 통행 방해임에도 민사 소송만 진행하다가 생활 불편이 장기화되는 사례도 적지 않습니다.문제는 일반인이 이 경계를 스스로 판단하기가 매우 어렵다는 점입니다.통로의 공중성 여부, 이용자 범위, 대체 통로 존재 여부, 과거 이용 형태 등은 단순한 사실 문제가 아니라 판례와 법리 해석이 개입되는 영역입니다. 같은 '골목길'이라도 사안에 따라 형사 책임이 인정되기도 하고, 전혀 문제 되지 않기도 합니다.길 분쟁은 '권리'보다 '경계'를 아는 것이 먼저입니다.통행을 막았다고 모두 범죄는 아니지만, 사유지라고 해서 언제나 막을 수 있는 것도 아닙니다. 교통방해죄와 주위토지통행권은 서로 다른 법 영역이지만, 생활 현장에서는 작은 차이로 결과가 갈립니다.분쟁이 발생했다면 감정적으로 대응하기보다, 초기 단계에서 법률전문가와 상담을 통해 해당 길의 법적 성격부터 정리하는 것이 무엇보다 중요합니다.형사 고소가 적절한 사안인지, 주위토지통행권을 전제로 한 민사 절차가 맞는지에 대한 판단만 정확해도 불필요한 분쟁과 비용을 크게 줄일 수 있습니다.길을 둘러싼 분쟁일수록 감정보다 법적 성격을 먼저 구분하는 것, 그것이 가장 빠른 해결의 출발점입니다.