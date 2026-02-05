아버지 이어 50년 소방 인연 잇는 백암의 안전 파수꾼

큰사진보기 ⓒ 김재준 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

생사의 갈림길은 예고 없이 찾아왔다. 2026년 1월 19일 새벽 4시, 용인 동백의 한 건물 6층에서 김재준 대장은 매캐한 연기 냄새에 주변을 살폈다. 문을 여는 순간, 계단과 복도는 이미 희뿌연 회색 연기로 가득 차 있었다. 불은 지하 2층에서 시작돼 위로 치솟고 있었다.그는 망설이지 않았다. 복도로 나가 문을 두드렸다. 한 집, 또 한 집. 깊은 잠에 빠진 이웃들을 깨웠다. 노인들의 팔을 잡고 계단을 내려왔다. 그렇게 대피시킨 사람이 20여명이다. 의용소방대장 취임을 사흘 앞둔 날이었다. 제복을 입기 전이었지만, 몸은 이미 현장을 알고 있었다.비상벨은 요란했지만, 쉽게 문을 여는 사람은 많지 않았다. 잦은 오작동에 익숙해진 탓이었다. 불길이 보이지 않으면 움직이지 않는 경우가 많았다. 김 대장은 5층 가게 사장과 함께 3층과 4층 원룸 문을 일일이 두드렸다. 연기 속에서 노인들을 부축해 내려오는 손길에는 10년 넘게 쌓인 현장 감각이 묻어 있었다.작은 담배꽁초 불씨는 계단을 타고 순식간에 7층까지 번질 뻔했다. 김 대장은 "사람들이 벨 소리를 듣고도 대피하지 않는 모습에 가슴이 철렁했다"며 "현장에서 이웃을 깨워 무사히 내려보냈을 때 느낀 안도감은 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 경험이었다"고 말했다.그의 대응은 우연이 아니었다. 김재준 대장은 의용소방대 활동 10년 차다. 부대장으로 6년을 보냈다. 대형 물류센터 화재가 나면 이틀씩 현장을 지켰다. 불을 끄는 대신, 뒤를 받쳤다. 호스를 잡고, 교통을 정리하고, 밤샘 진화에 지친 소방관들에게 컵라면과 커피를 건넸다. 그렇게 쌓인 시간이 이번 새벽에 몸을 먼저 움직이게 했다.김 대장에게 소방의 옷은 숙명과도 같다. 그의 아버지도 50년 전 백암에서 의용소방대원으로 활동했다. 면사무소 앞에서 작은 가게를 하던 아버지는 동네에 불이 나면 가장 먼저 뛰어나가던 사람이었다. 어린 시절 김 대장은 아버지를 따라다니며 물통과 장비를 만지며 놀았다. 그때 맡았던 쇠 냄새와 물 냄새, 분주한 어른들의 모습은 오래도록 기억에 남아 있었다. 50년이 흐른 지금, 아들은 같은 자리에서 대장이 됐다. 김 대장은 "아버지가 걸었던 길을 다시 걷게 됐다"고 말했다. 과거의 기억이 현재의 선택으로 이어진 순간이었다.그의 고향 사랑은 백암의 역사와 깊게 맞닿아 있다. 할아버지 형제들이 처음 문을 연 제일식당, 풍성식당, 중앙식당, 백암식당은 지금까지도 대를 이어 운영되며 백암 순대의 뿌리로 남아 있다. 장날이면 사람들이 모여들던 풍경은 그의 성장 배경이기도 하다. 잠시 타지 생활을 거쳐 20년 전 고향으로 돌아온 그는 아버지를 모시며 백암에 다시 터를 잡았다. "백암은 내 삶의 시작이자 돌아올 곳"이라며 "아버지의 발자취가 남은 이 땅을 안전하게 지키는 일은 내게 남다른 감회로 다가온다"고 말했다.김 대장 앞에는 여러 선택지가 있었다. 주민자치센터나 자율방범대, 청소년 선도위원회 같은 지역 단체도 있었지만, 그는 그 길을 택하지 않았다. 대신 의용소방대를 선택했다. 사람의 생명과 가장 가까운 자리라고 여겼기 때문이다. 김 대장은 그 이유를 "사람의 생명을 직접 지키는 일"이라고 설명했다. 눈에 보이는 성과보다, 누군가의 하루를 무사히 넘기는 게 더 중요하다고 판단했다.그의 리더십은 '경청'이라는 두 글자로 요약된다. 용인크리스토퍼 16대 총동문회장과 구성 라이온스클럽 회장을 맡으며 그는 늘 말을 아꼈다. 대신 듣는 시간을 늘렸다. "두 번 듣고 한 번 말한다"는 원칙을 지켜왔다. 회의 자리에서도 먼저 결론을 내리기보다, 끝까지 이야기를 듣는 쪽을 택했다. 그는 독서의 양보다 문장이 남기는 울림을 더 중요하게 여겨, 늘 마음에 남는 문장을 메모하며 생각을 정리해왔다.김 대장은 봉사를 희생으로 설명하지 않는다. 그는 봉사를 "진정한 나의 행복 찾기"라고 말한다. 남을 도우며 얻는 뿌듯함이 결국 자신을 더 행복하게 만든다는 실천적 낙관주의다. 오랜 기간 이어온 그의 나눔 행보는 이제 백암 의용소방대라는 이름으로 더 촘촘하게 메워질 준비를 마쳤다.취임 후 김 대장이 가장 먼저 꺼낸 과제는 대원 확충이다. 현재 남성의용소방대 대원은 23명이다. 그는 "사람이 늘면 예방도 촘촘해진다"고 말한다. 젊은 사람이 많지 않은 농촌이라 여건은 녹록지 않지만, 서로 힘을 모아 풀어가겠다는 생각이다.활동은 늘 생활 현장에 바짝 붙어 있다. 여름이면 소화전 주변에 무성하게 자란 풀을 베고, 색이 바랜 표식에는 다시 페인트를 입힌다. 현장 지리에 어두운 신참 소방관들에게는 훌륭한 길잡이가 되어준다. 불이 났을 때 가장 가까운 소화전 위치를 알려주어 화재 진압의 결정적인 시간을 벌어준 적도 여러 번이다. 가을철 논두렁 태우기 같은 위험한 관행을 차단하기 위한 순찰과 캠페인도 그의 주요 일과다.김재준 대장의 봉사는 거창한 말보다 현장에 가까웠다. 새벽 연기 속에서 문을 두드린 손이 그 증거다. 그의 사명감은 이제 백암의 일상을 지켜내는 쪽으로 향하고 있다. 불이 나기 전, 위험을 줄이는 일. 김 대장의 하루는 그 자리에서 다시 시작된다.