인천시, 기초생활보장수급자 생계급여 설 전에 지급

큰사진보기 ▲인천광역시청 청사 전경. ⓒ 인천시 관련사진보기

AD

인천시(시장 유정복)는 설 명절을 앞두고 기초생활보장수급자의 생활 안정 도모와 소비지출 증가를 고려해 2월 생계급여를 설 명절 전인 2월 13일에 앞당겨 지급한다고 밝혔다.정부는 지난달 28일 재정경제부 장관 주재 경제관계장관회의 겸 민생경제관계장관회의를 개최해 설 명절 기간에 국민 민생부담 경감 대책의 일환으로 기초생활보장수급자 생계급여를 설 전에 조기지급 하겠다고 발표했다.이에 따라 인천시는 기준 중위소득 32% 이내 생계급여 수급자 12만9000명(10만 가구)을 대상으로 한 생계급여를 설 연휴 전에 지급할 예정이다. 지급 금액은 수급자의 가구 규모와 소득인정액에 따라 차등 지급되며, 1인가구 기준 최대 82만556원, 4인가구 최대 207만8316원이다.생계급여는 관련법령에 따라 매월 20일(토요일이거나 공휴일인 경우 그 전날) 지급하는 것이 원칙이나, 명절을 맞는 수급자들의 소비지출에 대한 부담을 덜어주기 위해 이번 달에는 조기집행을 하기로 했다.인천시는 생계급여 조기 지급을 위해 확인 및 정비기간을 단축하고 군·구 관련 부서와 협력해 2월 13일까지 생계급여 지급을 완료할 계획이다.신병철 인천시 보건복지국장은 "설 명절을 맞아 인천시 12만9000명의 생계급여 수급자 분들이 조금이나마 행복하고 따뜻한 명절을 보내시길 바란다"라고 말했다.