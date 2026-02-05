민형배 "재계 300조 지역 투자, 200조 호남 몫이어야"

큰사진보기 ▲민형배(광주광역시 광산을) 더불어민주당 의원이 2일 오전 광주시의회에서 기자회견을 열고 가칭 '전남광주특별시' 초대 시장 선거 출마를 공식 선언하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

민형배(광주광역시 광산을) 더불어민주당 의원이 재계의 300조원 규모 지역 투자 계획을 환영하며 "진정한 균형발전을 위해 그중 200조원을 호남에 집중 배정해야 한다"고 5일 촉구했다.민 의원은 이날 성명을 통해 "지난 4일 류진 한국경제인협회장이 밝힌 300조원 지역 투자 계획은 이재명 대통령이 강조해 온 '고른 성장'에 화답한 시의적절한 결단으로, 기계적 균형보다 지난 수십 년간 철저히 배제됐던 호남에 대한 파격적 투자가 전제돼야 한다"며 이같이 밝혔다.'호남 홀대'는 감정이 아닌 수치로 증명되고 있다고 지적했다.민 의원은 "지난해 3분기 수도권(3.2%), 동남권(1.1%), 충청권(1.0%)이 모두 성장할 때 호남권은 전국에서 유일하게 -1.2%의 역성장을 기록했다"며 "국내 1000대 기업 중 145곳이 영남에 포진했지만 호남은 단 32곳에 불과하다"고 꼬집었다.이어 "매일 38명의 청년이 호남을 떠나고 21년 만에 광주 인구 140만 명 선이 무너졌다"며 "절박한 소멸 위기 앞에서 띄운 '전남·광주 행정통합'이라는 마지막 승부수가 성공하려면 결국 압도적 성장이 뒷받침돼야 한다"고 강조했다.또한 "인공지능(AI)·에너지·반도체 등 호남이 닦아온 미래 산업 토대와 풍부한 재생에너지 잠재력 위에 200조원이 투입된다면 호남은 대한민국 경제를 떠받치는 강력한 성장 엔진으로 거듭날 것"이라고 전망했다.그러면서 일각에서 제기될 수 있는 시장 논리 위배 주장에 대해 선을 그었다.민 의원은 "이미 대한민국 전체의 시장 질서는 심각하게 왜곡돼 있다"며 "호남 200조원 배정은 그 왜곡을 바로잡자는 정당한 공적 요청이자, 이재명 정부가 추구하는 '억강부약'을 경제적으로 실현하는 길"이라고 말했다.