민형배 "재계 300조 지역 투자, 200조 호남 몫이어야"

민형배(광주광역시 광산을) 더불어민주당 의원이 재계의 300조원 규모 지역 투자 계획을 환영하며 "진정한 균형발전을 위해 그중 200조원을 호남에 집중 배정해야 한다"고 5일 촉구했다.
민 의원은 이날 성명을 통해 "지난 4일 류진 한국경제인협회장이 밝힌 300조원 지역 투자 계획은 이재명 대통령이 강조해 온 '고른 성장'에 화답한 시의적절한 결단으로, 기계적 균형보다 지난 수십 년간 철저히 배제됐던 호남에 대한 파격적 투자가 전제돼야 한다"며 이같이 밝혔다.
'호남 홀대'는 감정이 아닌 수치로 증명되고 있다고 지적했다.
민 의원은 "지난해 3분기 수도권(3.2%), 동남권(1.1%), 충청권(1.0%)이 모두 성장할 때 호남권은 전국에서 유일하게 -1.2%의 역성장을 기록했다"며 "국내 1000대 기업 중 145곳이 영남에 포진했지만 호남은 단 32곳에 불과하다"고 꼬집었다.
이어 "매일 38명의 청년이 호남을 떠나고 21년 만에 광주 인구 140만 명 선이 무너졌다"며 "절박한 소멸 위기 앞에서 띄운 '전남·광주 행정통합'이라는 마지막 승부수가 성공하려면 결국 압도적 성장이 뒷받침돼야 한다"고 강조했다.
또한 "인공지능(AI)·에너지·반도체 등 호남이 닦아온 미래 산업 토대와 풍부한 재생에너지 잠재력 위에 200조원이 투입된다면 호남은 대한민국 경제를 떠받치는 강력한 성장 엔진으로 거듭날 것"이라고 전망했다.
그러면서 일각에서 제기될 수 있는 시장 논리 위배 주장에 대해 선을 그었다.
민 의원은 "이미 대한민국 전체의 시장 질서는 심각하게 왜곡돼 있다"며 "호남 200조원 배정은 그 왜곡을 바로잡자는 정당한 공적 요청이자, 이재명 정부가 추구하는 '억강부약'을 경제적으로 실현하는 길"이라고 말했다.