"먼지 때문에 못 살겠다" 주민 2340세대 집단 민원

화성시 남양에 위치한 약 3천 세대 아파트 주민이 집단 민원을 냈다. 이들은 아파트 단지 앞에 위치한 건설 폐기물 수집 처리 업체로부터 비산먼지(일정한 배출구 없이 대기 중으로 직접 배출되는 먼지)가 발생해 건강권과 환경권이 훼손되고 있다는 주장이다.김진덕 서희스타힐스 1단지 경로회장은 1월 30일 <화성시민신문>에 건설폐기물업체의 비산 먼지 발생으로 직접적인 피해를 입어 주거 환경과 삶의 질이 훼손되고 있다고 주장했다.서희스타힐스 2983세대 중 총 2340세대의 동의를 받아 집단 민원을 신청한 이들은 업체에게 비산먼지 저감을 위한 전반적 개선 조치 시행, 관리 대책, 사업장 내 적치된 건설폐기물이 외부에 노출되지 않도록 방진시설 및 펜스 높이 보강 등을 요구했다.경기 이엔티 관계자는 3일 <화성시민신문>과의 통화에서 "비산먼지 저감에 대한 계획을 세워 화성시청에 보고했다. 방진벽을 높이 개선하고, 살수 강화하는 부분 등을 보완했다. 현재로도 대기배출시설 신고, 살수차 운영 등 적정처리를 하고 있는 상태"라고 밝혔다.화성시청은 불시점검 등을 통해 적법성 여부를 판단할 계획이다.화성시청 환경지도과 관계자는 "만세구청과 함께 불시 검문 등을 통해 관리감독을 할 계획이다. 업체로부터 비산먼지 개선 대책 계획을 받았다. 비산먼지 신고 내용과 운영사항이 일치하는 점검하고 폐기물 먼지 발생하지 않게 적절하게 보관하는지 점검할 계획이다"고 밝혔다.