김남희 국회의원 "시민을 위해 일할 사람이 정치해야... 지방선거 줄 세우기 타파"

더불어민주당 김남희 국회의원(광명을)이 올해 지방선거를 앞두고 "국회의원에게 잘 보이는 사람이 아닌, 시민을 위해 일할 사람이 정치를 해야 한다"며 공천원칙에 대해 입을 열었다.김남희 의원은 4일 저녁 광명시청소년수련관에서 열린 의정보고회에서 지방선거 공천에 대한 입장을 묻는 질문에 이같이 답했다.김 의원는 "저는 사람의 마음을 믿지 않는다. 충성이라는게 어떤 의미인지 모르겠고, 저에게 잘하는게 중요하다고 생각하지 않는다"면서, 줄 세우기 정치 문화를 거부했다.김 의원은 "지역 정치를 하고 싶은 사람은 그 지역에서 '시민을 위해 내가 무엇을 할 수 있는가' 그런 마음을 가진 사람이 지역에서 정치를 해야 된다고 생각한다"고 말했다. 그러면서 "출마하는 분을 만나면 저에게 잘 보일 생각하지 말고, '시민에게 일 잘할 생각을 해라. 나는 시민들에게 일을 잘하는 분에게 기회를 드리고 싶다'고 말한다"고 강조했다.또한, 당에서도 제도를 정비하고 있다면서 "지역위원장 마음대로 공천하지 못하도록 시스템을 만들어 가고 있다"면서 "일 잘할 사람, 시민 편에서 일할 사람을 꼭 선택해 달라"고 말했다.한편, 김남희 의원은 의정보고를 통해 대표발의 법안 통과율이 44%로 초선의원 중 1위를 기록했다면서, 대한민국의 일꾼을 자처했다. 주요 입법 성과로 ▲형사소송법 개정 ▲사회복지사법 개정 ▲아동청소년 성보호법 개정 등을 꼽았으며, 특히 오랜기간 시민단체에서부터 추진한 국민연금 개혁의 보험료율 및 소득대체율 조정 내용을 설명했다. 지역구 성과로 광명을 지역에 경찰서 신축, 청소년수련관 리모델링 공사, 한내근린공원 정비 등 총 4789억 원 규모의 예산을 확보했다고 밝혔다.